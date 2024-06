Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 10 Giugno 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 11 giugno

News e trama Everywhere I go di martedì 11 giugno 2024

News Everywhere I go martedì 11 giugno 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l'appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda lunedì 10 maggio, Demir e Selin si gustano la pace appena ritrovata. Durante la cena Selin invita l’uomo a chiudere definitivamente Artemim per lasciarsi alle spalle tutti i loro problemi. Merve intanto riceve una notifica dal tribunale, perché è stata fissata la data per l’udienza del divorzio. In quel momento si rende finalmente conto che sta finalmente superando la rottura con Bora.

Trama puntata martedì 11 giugno 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di martedì 11 giugno 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Vedat, Marve, Ibo, Ayda, Demir e Selin si preparano a organizzare la festa per il matrimonio di Leyla e Muharrem. Demir e Selin mettono a disposizione il loro giardino, perché è il luogo dove si sono incontrati la prima volta i due sposi.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di martedì 11 giugno 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.