Stefano D Onofrio | 10 Giugno 2024

The Vampire Diaries

Ian Somerhalder e Paul Wesley sul set di The Vampire Diaries

In queste ultime settimane Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno deciso di far sognare (e disperare) i fan di The Vampire Diaries. Qualche giorno fa i due attori avevano postato una loro foto in cui annunciavano una “nona stagione”. In poche ore sul web si è seminato il panico e, subito dopo, le speranze sono state disattese.

Nessuna nuova stagione in programma ma una pubblicità della linea di bourbon che Ian e Paul hanno avviato insieme. Sulla stessa lunghezza d’onda anche un video postato dalla pagina ufficiale del whiskey in cui i due attori ricreavano una delle scene più iconiche di The Vampire Diaries.

Ora c’è un nuovo capitolo di questo salto indietro nel tempo che Somerhalder e Wesley stanno regalando ai loro follower. Poche ore fa infatti i due ex fratelli Salvatore hanno pubblicato una loro foto sul set di The Vampire Diaries. Gli attori sono ritornati in quella casa che per anni ha fatto da sfondo alle avventure di Damon e Stefan.

Il post Instagram di Ian Somerhalder

“Prima volta in casa Salvatore dopo 7 anni!!! Sto postando un sacco di video in questo momento nel mio canale, se volete vedere cosa stanno facendo questi fratelli. Con amore, Damon“, ha scritto Ian Somerhalder nella didascalia che accompagna la foto.

Questa ennesima reunion ha ovviamente seminato il panico tra i tanti fan dello show. Sono ormai trascorsi 7 anni da quando, dopo 8 stagioni e un totale di 171 episodi, The Vampire Diaries ha chiuso i battenti in maniera definitiva.

Negli anni ci sono poi stati ben due spinoff (The Originals e Legacies) legati all’universo TVD. Tuttavia né Ian né Paul sono più tornati a vestire i panni dei fratelli Salvatore.