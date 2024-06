Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 10 Giugno 2024

Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine e Leo Woodall “rivali”

Come si reagisce quando scopri che un tuo collega ha sostenuto i tuoi stessi provini e, in alcuni casi, ti ha rubato qualche ruolo per cui ti sei candidato? Esattamente come hanno fatto Nicholas Galitzine e Leo Woodall durante l’intervista di Variety.

Qualche ora fa il noto tabloid americano ha rilasciato l’incontro Actors on Actors tra i due attori. Il fortunato format mette in ogni stagione alcuni interpreti a confronto e lascia che sia ognuno di loro a intervistare il proprio interlocutore.

Tra gli attori che sono stati contattati per questo nuovo gruppo di interviste ci sono anche Galitzine e Woodall. Nicholas ha ottenuto una grossa popolarità nell’ultima stagione televisiva grazie ai suoi ruoli nelle rom com Red, White and Royal Blue e The idea of You.

Il successo di Leo è invece scoppiato grazie a The White Lotus 2 ed è stato consolidato quest’anno con la serie Netflix One Day. Nel corso dell’intervista congiunta i due attori hanno scoperto di essersi rubati qualche ruolo a vicenda durante la loro carriera.

“Lavoriamo in questo settore che spesso mette le persone l’una contro l’altra; io e te probabilmente finiamo per ottenere tutte le stesse parti”, ha fatto notare Nicholas Galitzine sottolineando come lui e Leo siano della stessa età ed entrambi inglesi.

“Ho fatto il provino per Mary & George – ha raccontato Woodall – sì, l’ho fatto davvero bastardo“. Per chi non lo sapesse si tratta di una miniserie Sky che ha visto Galitzine protagonista al fianco di Julianne Moore.

E a proposito dell’attrice premio Oscar, l’attore ha sottolineato quanto sia stato bello lavorare con lei. “A volte si fa chiamare Juju. Mi sembrava un po’ troppo familiare. Ma tu pensi ‘Julianne Moore, un’icona’ e poi la si incontra di persona ed è così umile“, sottolinea.

Di risposta, Nicholas ha rivelato di aver sostenuto un provino per il ruolo del collega in The White Lotus.