Stefano D Onofrio | 10 Giugno 2024

Nuovo ruolo per Giacomo Giorgio

Giacomo Giorgio non sembra intenzionato a prendersi una pausa! Sono anni particolarmente intensi per l’attore napoletano. Da quando si è fatto apprezzare dal grande pubblico per il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori, Giacomo ha iniziato a incasellare anno dopo anno serie tv di successo.

Solo nell’ultima stagione televisiva Giorgio è stato protagonista di Per Elisa – Il caso Claps, miniserie che ha raccontato uno dei più grandi casi di cronaca nera della storia italiana. E poi di seguito sono arrivati Doc – nelle tue mani 3 e Noi siamo leggenda.

Grazie a questi ruoli l’attore è stato premiato con ben due Nastri d’Argento – Grandi Serie. In occasione della grande annata di successo della sua giovane carriera a Giacomo sono stati assegnati il ‘Premio Guglielmo Biraghi’, con il quale la stampa cinematografica ogni anno segnala il talento dei più giovani, e il ‘Premio Italo‘.

Intanto, tra un premio e l’altro, Giacomo Giorgio ha anche ultimato le riprese di Belcanto. La nuova fiction corale di Rai Uno racconterà la nascita della musica lirica in Italia. Nel cast ci sono diversi volti noti della tv: da Vittoria Puccini a Carmine Recano fino alla protagonista del Fabbricante di Lacrime Caterina Ferioli.

Terminate le riprese di questo progetto per Giacomo non c’è tempo di riposarsi. Qualche giorno fa infatti l’attore ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram in cui mostra un nuovo copione. È infatti iniziata la produzione di un film su Carosello, lo storico programma televisivo pubblicitario che è andato in onda per ben 20 anni.

Secondo le prime indiscrezioni Giorgio interpreterà il ruolo di un regista del programma. Attualmente non ci sono ulteriori indicazioni sul suo ruolo. Con molta probabilità il film andrà in onda su Rai Uno durante la prossima stagione televisiva.