News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 30 Maggio 2024

The Vampire Diaries

Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno ricreato una scena iconica di The Vampire Diaries (ma per promuovere il loro bourbon)

Cosa stanno facendo Ian Somerhalder e Paul Wesley

Ian Somerhalder e Paul Wesley hanno deciso di giocare un brutto scherzo ai fan di The Vampire Diaries. È inutile negarlo: la speranza più recondita (e neanche troppo nascosta) dei seguaci della serie è quella di rivedere un giorno tutti i protagonisti dello show per una nuova stagione.

Con cadenza quasi regolare a tutti gli ex protagonisti di TVD viene domandato se sarebbero disponibili a un’eventuale reboot o una semplice reunion evento per riportare in auge la serie. Ricordiamo che lo show The CW ha chiuso i battenti nel marzo del 2017 dopo un totale di 8 stagioni e ben 171 episodi.

Nonostante le richieste dei fan però, molti membri del cast hanno sempre detto di no a un possibile spinoff. Qualche ora fa però le speranze degli appassionati hanno ripreso vigore a causa di un video postato da Ian Somerhalder.

L’attore, noto per aver interpretato il ruolo di Damon Salvatore, ha pubblicato sul suo profilo una clip con l’ex collega e amico Paul Wesley. Nel video Somerhalder parla molto genericamente di una “stagione 9.

“Ehi Paul, le riprese della season 9 stanno iniziando bene, non credi?“, dice Ian nel video. “Sì fratello, abbiamo una sola videocamera, e qualche bottiglietta d’acqua“, risponde Paul. A poche ore di distanza da questa clip che ha letteralmente mandato nel panico internet, arriva la spiegazione ufficiale (che un po’ tutti si aspettavano).

Non c’è nessuna nuova stagione di The Vampire Diaries in arrivo. Si tratta infatti di uno spot promozionale per Brother’s Bond, il bourbon prodotto da Ian e Paul. Per annunciare che un servizio di delivery ha aggiunto alla sua lista di pronta consegna anche il loro whiskey infatti, i due attori hanno deciso di reinterpretare una scena chiave del 21esimo episodio della quinta stagione.

Ci riferiamo ovviamente alla morte di Stefan, con tanto di urla disperate e richieste di aiuto di Somerhalder (che in questo caso imita Caroline). Insomma cari fan di The Vampire Diaries, abbandonate le vostre speranze.