Stefano D Onofrio | 30 Maggio 2024

hero fiennes tiffin

Young Sherlock con Hero Fiennes-Tiffin

Dopo Young Sheldon da Hollywood arriverà…Young Sherlock! Il detective Sherlock Holmes è uno dei personaggi più amati e più rappresentati nel mondo della tv e della cinematografia mondiale.

Ricordiamo tutti quanti Benedict Cumberbatch nei panni del famoso detective ideato da Arthur Conan Doyle nella pluripremiata serie BBC Sherlock. E come dimenticare poi la saga cinematografica diretta da Guy Ritchie con Robert Downey Jr. nei panni di una versione decisamente più eccentrica di Holmes, accompagnato da Jude Law nei panni del Dr. Watson.

A questi Sherlock che abbiamo conosciuto nel corso degli anni si andrà aggiungere una versione più giovane. Poche ore fa infatti Variety ha annunciato la produzione di una serie Prime Video con protagonista Hero Fiennes-Tiffin. Il nuovo show è tratto dal romanzo Young Sherlock Holmes di Andy Lane e vedrà alla regia Guy Ritchie (che di recente ha diretto su Netflix The Gentlemen).

Conosceremo Sherlock all’età di 19 anni. Il giovane, caduto in disgrazia, si troverà coinvolto in un misterioso omicidio avvenuto all’Università di Oxford. Si tratterà del suo primo caso in assoluto e, grazie al suo intuito, Sherlock sarà in grado di svelare una cospirazione mondiale che cambierà per sempre la sua vita.

“In ‘Young Sherlock’ vedremo una nuova esilarante versione del detective che tutti pensano di conoscere in un modo mai immaginato prima“, ha rivelato il regista. “Scopriremo questo personaggio enigmatico, cosa lo fa muovere e come diventa il genio che tutti amiamo“, ha poi aggiunto.

Matthew Parkhill (che ha lavorato negli ultimi anni a Deep State e a Rogue) sarà lo sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo della serie. Proprio di recente Ritchie e Hero Fiennes Tiffin hanno lavorato insieme in The Ministry of Ungentlemanly Warfare, in cui l’attore recita al fianco di un cast composto da Henry Cavill e Eiza Gonzalez.

Al momento non si conoscono ulteriori informazioni in merito alla nuova serie.