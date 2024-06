Bridgerton 3, è stata filmato un finale alternativo per Cressida

News e anticipazioni

Bridgerton 3 e il finale alternativo per Cressida

Cressida Cowper ha assunto un ruolo primario in Bridgerton 3. Che la si odi o che la si ami, è indubbio che il personaggio interpretato da Jessica Madsen abbia avuto una grossa evoluzione nell’arco della terza stagione.

Prima l’amicizia con Eloise, poi il tentativo di appropriarsi dell’identità di Lady Whistledown e infine il ricatto a Penelope. Cressida è sicuramente un personaggio che in gergo seriale definiremmo “villain” ma allo stesso tempo in molti hanno tentato di capire le sue ragioni.

Nel finale della terza stagione vediamo Cressida lasciare Mayfair a bordo di una carrozza insieme a una sua lontana zia. Si tratta della stessa zia che è stata contattata da suo padre dopo che la Cowper ha raccontato pubblicamente di essere lei a nascondersi dietro la misteriosa Lady Whistledown.

A quanto pare questa partenza in direzione Galles non è stata l’unica scena finale girata per il personaggio. In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly Jessica Madsen ha infatti parlato dell’esistenza di un finale alternativo di Bridgerton 3 per Cressida.

“Abbiamo girato un finale diverso. Non so se stia andando dalla zia perché in realtà non vediamo la zia nella carrozza. Quindi, potrebbe essere che stia andando da qualche parte da sola“, ha spiegato l’attrice.

“[Nel primo finale che abbiamo girato], Lady Cowper è venuta a salvarla, è salita in carrozza con lei e sono partite insieme. Avevo un uccello in gabbia tra i capelli con una porticina e Lady Cowper aveva la chiave“, ha raccontato la Madsen.

Anche la showrunner Jess Brownell ha parlato del secondo finale per Cressida e ha spiegato perché ha scelto di cambiarlo. “Abbiamo girato un finale alternativo in cui la madre sale sulla carrozza e sceglie davvero la figlia. È stato un momento davvero bello. Ma durante il montaggio, io e Shonda Rhimes abbiamo parlato del fatto che sembrava un finale per Cressida“, ha raccontato.

“Ci sembrava che concludesse la sua storia e abbiamo voluto lasciarlo intenzionalmente in modo da poter raccontare un po’ di più la storia di Cressida nella prossima stagione“, ha concluso la Brownell.