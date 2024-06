News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 17 Giugno 2024

Bridgerton

Luke Newton ha rivelato in quale scena hot dei Polin in Bridgerton 3 lui e Nicola Coughlan hanno rotto il mobile

Bridgerton 3 e il mobile rotto

Uno dei tanti misteri di Bridgerton 3 è stato finalmente svelato. E no, non ci riferiamo all’identità di Lady Whistledown che è stata rivelata nel finale a sorpresa della terza stagione. Stiamo parlando invece di un mistero dietro le quinte, di cui ci hanno reso partecipi gli interpreti.

Nicola Coughlan ha raccontato in un’intervista che lei e Luke Newton hanno rotto un mobile a causa della troppa foga durante una scena di sesso tra i Polin. “Abbiamo rotto un mobile durante una di queste scene. Ci hanno dato la libertà di decidere come girare le scene e cosa volevamo fare”, ha raccontato l’attrice.

In molti si sono perciò chiesti in quale scena in particolare sarebbe avvenuto il misfatto. A rivelare la verità è stato Newton durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

“È la scena dello specchio e il nostro regista all’epoca fece un passo indietro e disse: ‘Bene. Mescoliamo le carte in tavola e andiamo davvero a colpo sicuro. Aumentiamo l’energia e la posta in gioco’. Poi, dopo circa 20 secondi, una delle gambe si è completamente spezzata“, ha spifferato l’attore.

Il racconto di Luke Newton

“Siamo scoppiati entrambi a ridere – ha poi aggiunto – Nicola ha strillato e ha detto qualcosa nel suo accento naturale [irlandese, ndr]. Speravo davvero che la risata arrivasse, e così è stato. Alla fine ridiamo insieme, il che è davvero bello, e sembra davvero appropriato e dolce per il loro rapporto“.

“Credo che Nic abbia una foto, che sono sicuro finirà sui social media prima o poi, di questa gamba che si è staccata. È stata poi sostenuta da scatole di mele e altro per cercare di tenere la chaise longue al sicuro. Piccoli momenti come questo rendono le giornate molto più piacevoli“, ha concluso l’attore.

E in effetti qualche giorno prima della premiere della seconda metà di stagione Nicola Coughlan ha mostrato sui social la gamba della chaise longue rotta.