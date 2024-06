News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 17 Giugno 2024

Bridgerton

Nell’ultimo episodio di Bridgerton 3 c’è un dettaglio che riguarda Penelope e l’ultimo numero di Lady Whistledown che non sfugge ai fan

Il dettaglio su Lady Whistledown in Bridgerton 3

Fino all’ultimo istante Bridgerton 3 ci regala colpi di scena e dettagli nascosti. La terza stagione della serie Netflix ha concluso il suo cammino lo scorso 13 giugno, quando i restanti 4 episodi sono finalmente approdati sulla piattaforma.

In questi giorni i tanti fan della serie hanno potuto scoprire come è evoluta la storia d’amore tra Colin e Penelope che, tra alti e bassi, è arrivata al suo lieto fine. Come ogni stagione di Bridgerton che si rispetti, anche la terza ha portato con sé molti colpi di scena e particolari nascosti.

Ce n’è uno in particolare nell’ultimissimo episodio che ha fatto impazzire il pubblico. Stiamo per darvi uno spoiler sul season finale, perciò se non hai ancora terminato la visione degli episodi è arrivato il momento di abbandonare l’articolo.

Nelle ultime puntate la verità sull’identità di Lady Whistledown viene finalmente a galla. Dopo aver subito un ricatto da parte di Cressida Cowper, Penelope decide infatti di farsi avanti e racconta a tutti di essere proprio lei la misteriosa autrice.

Alla scelta del personaggio corrispondono anche delle scelte degli sceneggiatori nella scrittura. Ad esempio, la voce fuoricampo di Julie Andrews che accompagna ogni puntata varia e diventa quella di Nicola Coughlan. Ma non è finita qui.

Nel finale di Bridgerton 3 in molti hanno notato che cambia anche il logo di Lady Whistledown’s Society Papers, la rivista che ha permesso a Penelope di guadagnare una montagna di soldi. La donna che viene disegnata al centro della pagina non ha più delle sembianze anonime ma ha dei lineamenti molto simili a quello della Featherington.

Questo cambiamento conferma che l’autrice non è più anonima ma ha un nome e cognome, che è quello di Penelope Featherington in Bridgerton.