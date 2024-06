News e anticipazioni

Martina Pedretti | 17 Giugno 2024

Bridgerton

Bridgerton 3, boom di firme sulla petizione per il ripristino delle presunte scene cancellate tra Colin e Penelope

Scene Polin cancellate da Bridgerton 3? I fan insorgono con una petizione

La seconda parte della terza stagione di Bridgerton è uscita, ma alcuni fan sono rimasti insoddisfatti della mancanza alcune scene tra Colin e Penelope e hanno avviato una petizione.

Pare infatti che, secondo alcuni fan selezionati per vedere in anticipo la seconda parte di Bridgerton 3, diversi momenti importanti sarebbero stati tagliati dalla versione finale della serie su Netflix.

Pertanto, i fan che di tutto il mondo hanno aperto una petizione per chiedere a Netflix e Shondaland di ripristinare le scene cancellate della seconda parte, o di rilasciarle separatamente. Nonostante sia nata solo pochi giorni fa, la petizione ha già raccolto quasi 50.000 firme di fan.

Secondo molti il montaggio finale della stagione 3 non rende giustizia alla relazione tra Colin e Penelope e le scene tagliate includono momenti importanti tra la coppia.

Nella petizione si legge che sarebbero state cancellate quattro scene chiave di Bridgerton 3. La prima mostrava Colin che torna a casa con Penelope dopo averla trovata dalla modiste, quando tra i due scatta un bacio arrabbiato. La seconda invece vedeva la coppia sdraiata a letto insieme, mentre parla della pubblicazione dei manoscritti di Colin. La terza prevedeva che Colin che sussurrasse cose dolci a Penelope davanti allo specchio, baciandole il collo. Infine ci sarebbe anche una mancante scena intima tra i due, che originariamente era presente nell’episodio finale.

Il testo della petizione recita: “Il 13 giugno, Netflix ha pubblicato la tanto attesa seconda metà della terza stagione di Bridgerton. Dopo mesi di promozione, tutti i fan erano estremamente entusiasti di vedere come sarebbe finita la storia d’amore dei Polin. Anche se la stagione è stata bellissima e Luke Newton e Nicola Coughlan hanno fatto un lavoro assolutamente straordinario, i fan sono rimasti un po’ insoddisfatti per la mancanza di momenti felici tra la coppia.

Molte persone hanno notato che c’erano scene meno intime e romantiche, rispetto a quanto avevano detto durante la promo. Prima dell’uscita della parte II, un gruppo di persone ha potuto vedere alcuni episodi in anticipo. Questi episodi erano pieni di momenti romantici/intimi, che avrebbero reso la stagione più completa e coesa. Tuttavia, per qualche motivo, questi hanno finito per essere tagliati.

Vorremmo che Netflix rendesse giustizia ai Polin, rilasciando le scene cancellate come episodio separato o ripristinando gli episodi nel modo in cui erano inizialmente previsti. Luke e Nicola hanno fatto un lavoro fantastico. Sapere che queste scene belle e vulnerabili non ci sono, sembra un’ingiustizia nei confronti del loro duro lavoro.

Voi cosa ne pensate? Esistono davvero queste scene tagliate da Bridgerton 3 di cui la petizione parla?