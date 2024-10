Siete curiosi di capire quando va in onda il film Zvanì su Giovanni Pascoli? Allora questo è il posto giusto per voi, all’interno del quale vi riveleremo chi sono gli attori che racconteranno la vita del poeta e tutte le news in merito ai casting e alle location delle riprese.

Zvanì film su Giovanni Pascoli quando va in onda

Ma quando va in onda Zvanì film su Giovanni Pascoli? La programmazione non sappiamo per quando sia prevista, ma posiamo ipotizzare che non ne vedremo l’uscita prima del 2025. L’orario sarà sempre quello delle 21:30 su Rai 1.

Nel caso in cui dovessero spuntare altre news non esiteremo ad aggiornare questo contributo.

Zvanì film su Giovanni Pascoli trama

Di che cosa parla il film Zvanì su Giovanni Pascoli? Le anticipazioni sulla trama, così come le scelte di casting, ci rivelano che la storia ruoterà agli anni legati alla gioventù del poeta. Sul sito giornaledibarga.it, giornale della città in cui si sono svolte parte delle riprese, si legge:

“Il film ripercorrerà la vita del Poeta, gettando luce sugli aspetti meno noti e conosciuti, dando risalto, in particolare, al periodo giovanile, al suo animo inquieto e ribelle che lo portò a lottare contro le ingiustizie negli anni bolognesi”.

Non sappiamo se il film Rai su Giovanni Pascoli si concluderà con una breve visione sugli anni adulti del poeta, staremo a vedere. Nel frattempo, andiamo a capire chi farà parte del cast.

Cast, attori e personaggi

Quali attori troviamo all’interno del cast di Zvanì film su Giovanni Pascoli? Andiamo a scoprire tutto ciò che sappiamo sui personaggi, realmente esistiti, con la seguente lista:

Federico Cesari è Giovanni Pascoli

Benedetta Porcaroli è Mariù, sorella del poeta

Margherita Buy

Liliana Botone

Riccardo Scamarcio

Al momento non abbiamo altre informazioni sul cast del film Zvanì su Giovanni Pascoli, ma vi terremo informati nel caso in cui dovessero spuntare nuovi aggiornamenti.

Casting

A settembre 2024 sono stati aperti i casting per alcuni ruoli in occasione delle riprese di Zvanì film Rai su Giovanni Pascoli.

La produzione si è messa alla ricerca di figuranti di varie età e con delle ben specifiche caratteristiche fisiche.

Sono stati richiesti uomini e donne tra i 18 e i 75 anni, con volti dai lineamenti antichi e residenti nelle zone limitrofe al luogo delle riprese.

Ma alla lista si aggiungo anche ragazzi maggiorenni con età scenica tra i 16 e i 17 anni, nelle vicinanze di Montalcino, e bambini tra i 9 e i 10 anni.

Location

Sono diverse le location scelte per il film Zvanì su Pascoli. A settembre 2024, infatti, il regista Giuseppe Piccioni e la sua troupe hanno cominciato a girare in Romagna, per poi spostarsi nel centro storico di Barga.

Oltra ai palazzi, si gira anche a Castelvecchio e al Caffè Capretz, ristorante affermato diventato set cinematografico. Nella realtà, infatti, il poeta era solito fermarsi in questo luogo quando veniva in città.

Ma andiamo subito a scoprire dove vedere il film su Giovanni Pascoli in streaming.

Zvanì film su Giovanni Pascoli streaming

Dove vedere in streaming il film Zvanì su Giovanni Pascoli? La messa in onda, come detto poc’anzi, verrà effettuata su Rai 1.

Per tale ragione, l’unico modo per recuperare la diretta TV sarà quello di accedere alla piattaforma streaming RaiPlay. Qui potrete trovare tanti prodotti nazionali e internazionali, come per esempio la serie TV su Il conte di Montecristo (in uscita nel 2025).

Ricordiamo, inoltre, che il servizio è del tutto gratuito e non occorrerà sottoscrivere alcun abbonamento. Dovrete solamente immettere una password e una mail valida.