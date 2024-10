La fiction che vanta nel cast attori italiani come Lino Guanciale e Nicolas Maupas, ma anche attori internazionali come Sam Claflin, va in onda su Rai 1. Se siete curiosi di conoscere la trama e quando esce la serie TV su Il conte di Montecristo, vi invitiamo a proseguire con la lettura.

Il conte di Montecristo serie TV quando esce

Quando esce la serie TV Rai su Il conte di Montecristo? La programmazione non è ben chiara, ma pare che la sua uscita non sia prevista prima del 2025.

Quindi, chi sperava di vederla nel 2024 dovrà continuare ad aspettare. L’orario sarà sempre quello delle 21:30 circa.

Finalmente abbiamo qualche informazione in più su quando va in onda la serie TV tanto attesa su Rai 1. Mentre attendiamo altri dettagli, però, andiamo avanti con un breve riassunto della trama.

Il conte di Montecristo serie TV trama

Di che cosa parla Il conte di Montecristo serie TV Rai? Qui di seguito vi facciamo un riassunto brevissimo della trama, così da darvi poche anticipazioni e per non farvi alcuno spoiler.

La storia è tratta dal romanzo scritto da Alexandre Dumas è pare sia ispirato alla storia vera di un uomo chiamato François Piçaud. La trama, infatti, narra di un ragazzo in procinto di sposare una donna con una dote non indifferente.

Tuttavia, viene tradito da degli amici gelosi e accusato di essere un cospiratore. Qui conosce un abate che lo istruisce e, dopo quattordici anni, riesce a tornare a casa dopo aver preso possesso di un’ingente fortuna.

Attraverso tre identità diverse, tra le quali anche quella del conte di Montecristo, consuma la sua vendetta ripagando i suoi nemici con la stessa moneta. Si finge, infatti, loro amico per distruggere le loro vite dall’interno, garantendo la felicità a chi gli è sempre rimasto vicino.

Cast, attori e personaggi

Da chi sarà composto il cast de Il conte di Montecristo serie TV Rai? Qui di seguito vi lasciamo la lista degli attori italiani e internazionali insieme ai rispettivi personaggi:

Sam Claflin è Edmond Dantés

Jeremy Irons è Abate Faria

Ana Girardot

Gabriella Pession

Nicolas Maupas

Mikkel Boe Følsgaard

Blake Ritson

Karla-Simone Spence

Lino Guanciale

Michele Riondino

Harry Taurasi

Poppy Corby Tuech

Amaryllis August

Jason Barnett

Non conosciamo l’identità di tutti i personaggi, ma nel momento in cui andrà in onda il primo episodio ne sapremo sicuramente di più. Non appena avremo maggiori informazioni sul cast della serie TV Rai su Il conte di Montecristo non esiteremo ad aggiornare questo contributo.

Passiamo, adesso, a dove vedere la fiction su Il conte di Montecristo in streaming. Ecco dove la trasmettono.

Il conte di Montecristo serie TV puntate e streaming

Della nuova serie tratta da Il conte di Montecristo esiste già uno sceneggiato del 1966 disponibile su RaiPlay. Dopo la messa in onda della fiction nel 2025, anche questa verrà resa disponibile sulla piattaforma streaming.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, inoltre, sappiamo quante puntate ha la fiction Rai su Il conte di Montecristo. In totale saranno 4 puntate.