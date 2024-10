Il racconto di Bethany Joy Lenz

Bethany Joy Lenz ha vuotato il sacco e ha raccontato nel dettaglio uno dei momenti più difficili della sua vita. L’attrice è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Haley James in One Tree Hill per tutte e 9 le stagioni.

Di recente Lenz è tornata a far parlare di sé per la pubblicazione di un libro autobiografico in cui ha raccontato di aver fatto parte per anni di una setta. Si trattava di un gruppo ultra-cristiano guidato da un pastore che, a quanto pare, gestiva la sua carriera, la sua vita e anche il suo conto in banca.

In un’intervista rilasciata a Variety l’attrice è tornata a parlare di questo momento buio della sua vita. Bethany ha confermato di aver perso tutti i soldi guadagnati grazie a One Tree Hill per un “supporto finanziario” della setta.

A quanto ammonta il totale? Circa 2 milioni di dollari! A questi vanno poi aggiunti più di 360mila dollari che Bethany Hoy Lenz avrebbe speso per la battaglia legale per l’ottenimento della custodia di suo figlio.

Secondo quanto da lei rivelato, il capo di questo gruppo avrebbe tentato anche di opporsi alla sua carriera e in particolare ad alcune scene di amore tra Haley e Nathan. Lenz ha poi aggiunto che sente l’esigenza di scusarsi con numerose persone del cast di One Tree Hill.

“Molte persone. Persone nello show, non so se l’ho fatto. Forse dovrei. Penso che la maggior parte delle persone a cui ho chiesto scusa fossero persone come i miei genitori e la mia famiglia. Forse è perché non sono mai stata molto vicina a nessuno nello show, quindi non mi è venuto in mente. Non è stato come se mi avessero avuto e poi mi abbiano perso“, ha dichiarato.