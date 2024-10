Kristen Bell ha rivelato di recente il motivo per il quale Logan è diventato l’interesse amoroso di Veronica Mars, anche se in origine questo ruolo sarebbe dovuto essere di Duncan. Ecco la curiosità spiegata dall’attrice.

La spiegazione di Kristen Bell

Veronica Mars è stata una serie molto amata e andata in onda sulla The CW nei primi anni 2000. Questo è stato il ruolo che ha fatto conoscere Kristen Bell al grande pubblico, trampolino di lancio per tutta la sua carriera futura.

In una recente intervista con Vanity Fair, l’attrice ha raccontato come ha scoperto della cancellazione del suo show: “Avevo ricevuto una mail sulla cancellazione di Veronica Mars. Ho trovato ci fosse molta ironia. un argomento simile era al centro della scena di ‘Non mi scaricare’ che avremmo dovuto girare quel giorno“.

Bell ha anche rivelato un retroscena curioso sulle dinamiche relative alla trama, affermando che l’interesse amoroso della protagonista non sarebbe dovuto essere Logan, ma bensì Duncan:

“In qualche modo, mentre stavamo registrando i primi episodi, le persone hanno iniziato a commentare la chimica tra Logan e Veronica. Forse perché è quel vecchio cliché del ragazzo cattivo con la ragazza (più o meno) buona, che forse non dovrebbe mettersi con lui. C’era molta chimica nel litigio che hanno i personaggi”.

Kristen Bell ha proseguito con il discorso, affermando che probabilmente gli sceneggiatori hanno pensato: “Potremmo continuare a lavorare in questa direzione oppure scrivere basandoci sulla loro chimica e vediamo cosa riescono a fare gli attori“. Alla fine, questa seconda opzione ha ripagato e anche l’attrice sostiene che il successo della serie TV sia dovuto alla costruzione dei personaggi.

Logan e Veronica si mettono insieme, brevemente, durante la prima stagione e nella seconda la protagonista si ricongiunge con Duncan. Tuttavia, alla fine il pubblico viene soddisfatto dall’happy ending che era stato promesso dagli autori.