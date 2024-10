Kate Cassidy, la fidanzata di Liam Payne, è tornata sui social per celebrare il suo amore per il cantante. Nel farlo, poi, ha anche rivelato che stavano programmando di sposarsi nel prossimo futuro. Ecco tutto quello che ha scritto nel lungo messaggio su Instagram.

Liam Payne voleva sposare la fidanzata Kate

Ormai tutto il mondo è a conoscenza della morte di Liam Payne, il quale è caduto dal balcone della sua camera d’hotel qualche giorno fa. I fan da ogni parte del globo, devastati dalla notizia, si sono mossi in modo da omaggiare il più possibile il cantante degli One Direction.

Allo stesso modo, anche i suoi colleghi, i suoi amici più cari e la famiglia hanno scritto sui social dei messaggi di cordoglio molto commoventi. Di recente, inoltre, la fidanzata Kate Cassidy ha rotto il silenzio per descrivere il suo profondo dolore. Poche ore fa, la compagna di Liam è tornata sul suo profilo per condividere alcuni scatti che li ritraggono insieme e ha incluso anche un messaggio.

Kate si rivolge direttamente a Liam Payne, affermando che ha portato la luce nel suo mondo e in quello di milioni di fan. “Sei – perché non riesco a dire eri – il mio migliore amico, l’amore della mia vita, illuminavi ogni stanza in cui entravi“, ha aggiunto Cassidy prima di fare una rivelazione che ha spezzato il cuore a tutti i follower:

“[…] Alcune settimane fa eravamo seduti fuori casa, era una bellissima serata. Tengo stretto il tuo bigliettino, anche se mi avevi detto di non guardarlo. C’è scritto: ‘Io e Kate ci sposeremo o fidanzeremo ufficialmente entro un anno. Per sempre insieme”.

Questo post, quindi, è la prova che Liam Payne aveva intenzione di costruire una lunga vita insieme a Kate, la quale conclude il post scrivendo: “Ti amerò per il resto della mia vita e oltre, portandoti nei sogni e nei ricordi ovunque andrò“.