C’è un errore in Outer Banks 4?

Nella prima prima puntata di Outer Banks 4 c’è un buco di trama? O si tratta semplicemente di una delle tante scelte (non sempre vincenti) di Pogues? Proviamo ad analizzare insieme i fatti.

La quarta stagione del teen drama è tornato con la sua prima parte lo scorso 10 ottobre. 5 episodi pieni di colpi di scena in cui i protagonisti tornano con un discreto gruzzoletto sul conto in banca. Nel primo episodio scopriamo infatti che il gruppo capitanato da John B acquista, per il valore di 775mila dollari, la terra appartenente al padre i JJ.

Il loro obiettivo è quello di creare un molo e un negozio di surf e vivere tutti insieme felici come in una comunità. Ma chi segue la serie sin dalla sua prima puntata ricorderà sicuramente un dettaglio che avrebbe potuto far risparmiare ai Pogues gran parte del denaro.

Il sito The Tab ha riportato alcune segnalazioni dei fan dopo la visione del primo episodio di Outer Banks 4. In molti hanno infatti notato che John B è ancora proprietario di un terreno, quello in cui sorgeva la sua vecchia dimora.

Se anziché acquistare un terreno da zero, il gruppo avesse pensato di ricostruire il loro piccolo impero da lì avrebbe potuto risparmiare svariate centinaia di dollari. Aggiungiamo poi che l’ex abitazione di John B era posizionata in un punto strategico delle Outer Banks e aveva già un molo (che non doveva pertanto essere realizzato da zero).

Questi sono i fatti e ora siamo noi a porre a voi una questione. Si tratta di una svista degli sceneggiatori, che hanno dimenticato questo dettaglio proveniente dalle stagioni precedenti? O molto più semplicemente si tratta dell’ennesima scelta scellerata fatta dai Pogues? Di certo in passato i ragazzi ci hanno abituati a decisioni sbagliate…