Nella quinta stagione di You, un cameo nascosto ha sorpreso i fan più attenti: Karen Minty, ex fiamma di Joe, riappare sotto falso nome

You 5, il cameo che nessuno ha notato di un personaggio della prima stagione

Con la quinta stagione, You ha messo la parola fine alla lunga e tormentata storia di Joe Goldberg. Mentre molti fan si sono concentrati sul ritorno di volti noti come Dottie, Sherry, Cary, Will Bettelheim e persino Paco, c’è stato un cameo tanto fugace quanto sorprendente che è sfuggito ai più: quello di Karen Minty.

Nel corso di un episodio, la nuova ossessione di Joe, Bronte, esplora i forum online alla ricerca di indizi sul passato del protagonista. Durante le sue ricerche, si imbatte in un utente dal nome MintyFresh, che afferma di aver visto una gabbia di vetro nel seminterrato della libreria Mooney’s. Un dettaglio apparentemente marginale, ma che i fan più attenti hanno subito collegato a un nome dimenticato. Karen Minty è la donna con cui Joe ha avuto una breve relazione nella prima stagione.

Karen e Joe

La donna è uno dei pochi personaggi ad aver avuto una storia con Joe ed essere sopravvissuta. Non solo: è anche una delle pochissime persone a non essersi mai fatta completamente abbindolare dal suo fascino disturbante. Interpretata da Natalie Paul, Karen è scomparsa dalle scene dopo essere stata lasciata da Joe, proprio mentre lui cercava di riconquistare Beck. Tuttavia da allora non era mai più apparsa né menzionata, fino a questa stagione.

Il commento firmato MintyFresh non è accompagnato da alcuna scena in cui Karen appare fisicamente. Eppure, questa semplice allusione online contribuisce a innescare la catena di eventi che porterà Joe alla rovina. Bronte, infatti, collega quel commento a Mooney’s e da lì inizia a scavare più a fondo nella vita dell’uomo, fino a scoprirne la verità.

In un finale che ha visto il ritorno di diversi personaggi in forma di cameo o flashback, la presenza silenziosa di Karen è uno dei tributi più sottili all’intera saga di You. Forse non tutti l’hanno notata, ma il suo contributo ha aiutato a smascherare definitivamente Joe Goldberg.