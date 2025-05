Netflix rimuove Bandersnatch: addio agli episodi interattivi sulla piattaforma

Netflix si prepara a rimuovere Black Mirror: Bandersnatch, l’innovativo episodio interattivo lanciato nel 2018, insieme allo speciale Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend. Entrambi saranno eliminati dalla piattaforma a partire dal 12 maggio 2025, segnando la fine ufficiale dell’esperienza interattiva su Netflix.

Questa decisione arriva in seguito alla cancellazione di tutti gli altri contenuti interattivi del colosso dello streaming, iniziata già a metà 2023. Netflix ha infatti deciso di spostare la propria attenzione sul cloud gaming e sul mobile, lasciando indietro una tecnologia che non ha mai convinto appieno gli abbonati.

Bandersnatch era diventato un fenomeno pop grazie alla sua struttura a bivi e alla possibilità per lo spettatore di scegliere il destino del protagonista, un giovane sviluppatore di videogiochi nell’Inghilterra degli anni ’80. In molti si sono approcciati alla serie madre, Black Mirror, proprio partendo da questo peculiare episodio interattivo.

Anche Kimmy vs. the Reverend, rilasciato nel 2020 come epilogo interattivo della serie Unbreakable Kimmy Schmidt, lascerà il catalogo. Pur meno noto di Bandersnatch, rappresentava comunque una conclusione a una delle serie comedy più amate della piattaforma.

La rimozione di questi titoli coincide con il lancio del nuovo restyling dell’app di Netflix, attualmente in fase di test su più dispositivi. Come parte di questo aggiornamento, la tecnologia interattiva sarà completamente dismessa. Alcuni contenuti, come gli show di Bear Grylls, sono stati riconvertiti in versioni lineari, ma un adattamento simile per Bandersnatch sembra improbabile, vista la sua struttura intricata.

La decisione arriva a poche settimane dall’uscita della settima stagione di Black Mirror, che include un episodio (“Come un giocattolo“) con riferimenti diretti a Bandersnatch e la comparsa del personaggio Colin Ritman, interpretato da Will Poulter.

Resta da vedere se Netflix, in futuro, riproporrà questi contenuti in altro formato o se resteranno soltanto un ricordo di un esperimento tecnologico ormai archiviato.