Mercoledì 7 maggio 2025 su Rai 2 alle 21.25 va in onda la sesta ed ultima puntata della stagione 5 della serie Mare Fuori: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della sesta ed ultima puntata di Mare Fuori 5, in onda il 7 maggio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Rosa è sconvolta e anche Massimo cerca spiegazioni. I nordici escogitano un piano mentre Carmela è pervasa dal desiderio di vendetta. Beppe aiuta Dobermann e Cucciolo, dopo aver riscosso il premio per il suo lavoro nel clan, riceve un ordine da Carmela. Il ragazzo deve fare i conti con le sue scelte ma in IPM accade qualcosa di inaspettato.

Mentre Cucciolo prende una decisione, Carmela non demorde dai suoi obiettivi e Donna Wanda continua a comandare il clan dal carcere. Massimo cerca di parlare con Rosa, Cardio si rassegna ma trova l’aiuto di Pino e Alina. Una persona vicina a Sofia supera un limite senza essere fermata.

Anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata di Mare Fuori 5 del 7 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della sesta ed ultima puntata di Mare Fuori 5, nell’episodio 11, intitolato La verità, Cucciolo e tutti i ragazzi sono sconvolti. Rosa si sente smarrita e Massimo cerca di aiutarla.

Silvia si avvicina a una persona impensata mentre Sofia deve affrontare le conseguenze di una grave azione. Cardio trova un nuovo coraggio e Dobermann cade in trappola. Dopo aver ricevuto un’informazione da Carmela, le convinzioni di Rosa cambiano.

Nell’episodio 12, intitolato Innocente, Rosa è sconvolta dalla scoperta e lascia andare una parte di sé per abbracciarne una nuova mentre Donna Wanda non ha fatto i conti con i piani degli avversari.

Cucciolo e Micciarella ricevono una brutta notizia e Dobermann fa una scelta coraggiosa. Proprio una rivelazione di Micciarella travolge l’IPM. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata della serie, in onda il 7 maggio 2025.

Dove vedere in streaming la sesta ed ultima puntata di Mare Fuori 5

Essendo una serie di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Mare Fuori 5 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo già tutte e cinque le stagioni.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Come detto, tutti gli episodi di Mare Fuori 5 sono già disponibili in streaming dal 26 marzo, quando la serie ha debuttato su Rai 2.