Voi e i vostri amici potreste aver visto due versioni diverse di un episodio di Black Mirror 7

Gli spettatori di Black Mirror pensavano di aver visto tutto, finché Netflix non ha incluso due versioni differenti dello stesso episodio nella stagione 7 della serie. Un espediente narrativo o un glitch da incubo?

L’episodio in questione è “Bestia nera”, secondo capitolo della nuova stagione. La puntata ruota attorno a Maria (interpretata da Siena Kelly), una donna la cui vita viene lentamente destabilizzata dalla ricomparsa della misteriosa Verity (Rosy McEwen). La vecchia “amica” ha un inquietante ciondolo high-tech capace di manipolare la percezione della realtà e la piega contro Maria.

Fin qui, tutto nella norma per Black Mirror. Ma il vero cortocircuito è arrivato fuori dallo schermo, quando alcuni spettatori si sono accorti che lo stesso episodio presenta una differenza cruciale a seconda della versione vista. Infatti il nome del fast food dove lavorava il fidanzato di Maria cambia da utente a utente, da “Barnie’s” a “Bernie’s”.

Una scena in particolare ha colpito nel segno: Maria afferma con convinzione che il locale si chiamasse Barnie’s, ma chi le sta intorno la corregge. Anche provando a googlare il nome del posto su internet, la ragazza viene smentita grazie ai poteri di Verity. Noi però durante la puntata vediamo inizialmente un cappello che porta il nome vero del fast food.

La tensione cresce quando anche lo spettatore, rivedendo la scena su un altro dispositivo o condividendola con amici, si accorge che il nome effettivamente cambia da una versione all’altra. In una il cappello porta una scritta, nell’altro l’altra, e anche Maria chiama il fast food in due modi diversi nei due episodi.

My gf and I are watching the black mirror episode Bete Noir on teleparty and we are watching two different versions of the same episode…in my episode Maria is adamant the chicken shop is Bernie’s, in hers she’s adamant it’s Barnie’s….the caps are switched in both too… pic.twitter.com/7sTA0wxdYN — dirac (@quinnswm) April 13, 2025

“Io e il mio amico stavamo guardando il nuovo episodio di Black Mirror, Bête Noire, e abbiamo notato una netta differenza tra i nostri episodi… persino gli spettatori subiscono gaslighting al minuto 16:40!”, ha scritto un utente su X (ex Twitter), condividendo gli screenshot a confronto.

So my friend and I were watching the new Black Mirror episode “Bête Noire” and we noticed that there was a stark difference between our episodes… even the viewers are getting gaslit at 16:40! #BlackMirrorS7 pic.twitter.com/G2Ne1SuvJV — Vastolorde | AKIO 🫡💖🇺🇸 (@actualakio) April 10, 2025

A quel punto, è partita la caccia alle spiegazioni. C’è chi grida al semplice errore tecnico, e chi invece vede in tutto questo un piano meticolosamente architettato dagli showrunner. Un fan ha commentato: “Probabilmente l’hanno fatto per prenderci in giro, lol”. Un altro ha ipotizzato: “Black Mirror che gira due versioni della scena di Bernie’s/Barnie’s e le distribuisce a caso agli utenti è diabolico di livello superiore.”

Se fosse davvero una scelta intenzionale, si tratterebbe di un colpo di genio perfettamente in linea con lo spirito della serie. Da anni infatti gioca con la mente dello spettatore quanto con quella dei personaggi. Il tema dell’episodio, incentrato sull’alterazione della realtà e della memoria, si rifletterebbe quindi anche sulla fruizione stessa del contenuto.

Per ora, Netflix non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Quindi online il mistero cresce, e i fan si chiedono: siamo tutti pedine nel gioco mentale di Brooker?