Il video di The boy is mine di Ariana Grande contiene un easter egg legato a Wicked (e ce ne stiamo accorgendo solo ora)

L’indizio su Wicked nel video di Ariana Grande

Ariana Grande ci aveva già anticipato il suo futuro in Wicked nel suo ultimo video musicale. Ma ce ne stiamo accorgendo soltanto adesso. Da qualche settimana la cantante e attrice sta conquistando i multisala di tutto il mondo con la sua performance nei panni di Glinda nell’adattamento del celebre musical di Broadway.

Grazie anche al suo talento il prequel de Il mago di Oz sta realizzando numeri da record al botteghino. A oggi, dopo tre weekend nelle sale, il film ha già superato i 455 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Ora che arriva il periodo natalizio, da sempre molto propizio per il cinema, la pellicola riuscirà ad aumentare ancora di più gli introiti.

Un ruolo, quello di Glinda, che Ariana sognava da una vita e che inizia a portarle anche delle prime soddisfazioni personali. Secondo indiscrezioni infatti l’attrice e cantante potrebbe ottenere anche la sua prima candidatura agli Oscar grazie alla sua interpretazione.

E in un suo video passato ci aveva già “avvertito” di quello che sarebbe accaduto di lì a qualche mese dopo. Alcuni fan di Ariana Grande hanno infatti notato un easter egg contenuto nel video di The boy is mine, terzo singolo estratto dal suo ultimo album Eternal Sunshine.

Nella clip, in cui appare anche Penn Badgley, Ariana veste i panni di Catwoman ed è umpegnata in una vera e propria “caccia all’uomo”. Ma dove possiamo trovare l’indizio legato a Wicked? Guardiamo con attenzione il minuto 3.16 del video, che potete recuperare qui di seguito.

Tra i grattacieli della città immaginaria in cui è ambientata la storia appare sull’estrema sinistra un enorme billboard con il poster di Wicked. Con questo omaggio Ariana ha creato un legame tra la sua carriera musicale e quella da attrice.