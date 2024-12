Le teorie su Paul Mescal e Ariana Grande

E se fossero proprio Paul Mescal e Ariana Grande i protagonisti di un eventuale live action su Hercules? Questo è ciò che sognano e sperano alcuni fan che hanno elaborato una vera e propria teoria partendo da un semplice video.

Vi anticipiamo sin da subito che questo articolo è frutto di desideri e speranze che abbiamo raccolto sui social dopo la diffusione di alcune foto che mettono a paragone Mescal e Grande con Hercules e Megara. Come noto i due attori vivono un momento particolarmente fortunato della loro carriera.

Paul è da qualche settimana approdato al cinema con Il Gladiatore 2, sequel del fortunato film di Ridley Scott che arriva a distanza di più di 20 anni dal primo capitolo. Ariana invece si gode da qualche giorno l’enorme successo di Wicked.

L’adattamento dell’omonimo musical di Broadway sta facendo numeri da record al botteghino e ha già superato i 455 milioni di dollari di incasso in tutto il mondo. Per festeggiare entrambe le pellicole, che hanno animato le sale nelle ultime settimane, i due attori saranno i protagonisti di una delle interviste Actors on Actors realizzate da Variety.

Mescal e Grande fanno parte della line-up della 21esima stagione del fortunato format, che mette a confronto due diversi interpreti in un talk senza domande di un giornalista. In seguito alla pubblicazione del primo trailer molti hanno fantasticato che Paul Mescal e Ariana Grande avrebbero le carte in regola per trasformarsi in Hercules e Megara.

Sui social è nato un vero e proprio fancasting in cui vengono confrontate un’immagine dei due attori insieme con una dei personaggi del lungometraggio d’animazione Disney. Ovviamente non ci sono notizie ufficiali su un ipotetico live action ma si tratta soltanto di un desiderio dei fan.