La vera storia su Mona e Hanna

La storyline che abbiamo letto e poi guardato in Pretty Little Liars riguardante Mona e Hanna sarebbe dovuta essere inizialmente diversa da quella che conosciamo. I fan del mondo di PLL sapranno sicuramente in che modo la Vanderwaal si è trasformata in A- nel corso delle prime stagioni.

Abbiamo scoperto che ci fosse proprio il personaggio interpretato da Janel Parrish a nascondersi dietro la stalker che ha dato per anni il tormento alle Liars già al termine della seconda stagione. Dopo essere stata scoperta da Spencer la ragazza venne ricoverata al Radley Sanitarium e il “gioco” di A- venne ereditato da Cece.

La ragione che ha spinto Mona a trasformarsi in una folle stalker è legata prevalentemente ad Alison e al vero e proprio bullismo da lei subito nel corso degli anni. Eppure nella versione iniziale della storia inizialmente pensata il motivo che l’avrebbe condotta a questa malsana vendetta era completamente diverso.

A rivelarlo a distanza di anni dal series finale è stata Sara Shepard. La scrittrice è la penna che ha ideato i racconti di romanzi young adult da cui la serie di Marlene King prende ispirazione.

Sul suo profilo TikTok l’autrice ha regalato, nel corso delle settimane, diversi dietro le quinte sulla stesura dei libri. Uno in particolare riguarda Mona e Hanna e le vere ragioni che hanno trasformato la Vanderwaal in A-.

Shepard ha infatti raccontato che nel suo piano iniziale Mona provava un sentimento per la Marin, che non era però ricambiato. Proprio a causa di questo rifiuto ha iniziato perciò a dare il tormento prima a Hanna e poi alle sue amiche.

Tuttavia questa plotline è stata in un secondo momento abbandonata dalla scrittrice, che ha costruito la storia nel modo in cui la conosciamo.