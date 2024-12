Possibili spin-off in arrivo su Lorelai o su Luke di Una mamma per amica? Cosa ne pensano Lauren Graham e Scott Patterson

Spin-off di Una mamma per amica in arrivo?

C’è un’idea per realizzare uno spin-off di Una mamma per amica? E queste eventuali nuove serie potrebbero avere come protagonisti i personaggi di Lorelai e Luke? Ne hanno parlato direttamente i due interpreti principali dello show.

Lauren Graham e Scott Patterson hanno fatto parte del cast della serie per l’intera sua durata. Dopo le sette stagioni, andate in onda tra il 2000 e il 2007, i due attori sono ritornati anche nel revival targato Netflix Gilmore Girls: A Year in the life del 2016.

E adesso c’è spazio di manovra per una futura nuova serie legata all’universo di Stars Hollow con loro protagonisti? Ne hanno parlato i diretti interessati durante un’intervista realizzata per E! News. Patterson ha ammesso di aver sottoposto al presidente della Warner Bros un’idea di spin-off di Una mamma per amica realizzato nella tavola calda di Luke.

“Una volta ne ho parlato con Peter Roth, sostenendo la necessità di uno spin-off tutto mio – ha raccontato l’attore – e lui mi ha detto una cosa intrisa di saggezza storica della televisione. Mi disse: ‘Scott, la gente sentirebbe molto la mancanza degli altri personaggi, perché lo show è così pieno di personaggi ricchi e meravigliosi’“.

“E ragazzi, è stata una cosa intelligente da dire perché ha fatto centro“, ha poi aggiunto Patterson che ha di fatto desistito da questa idea. Graham è invece tornata sull’idea di una possibile serie prequel che ci riporti alla versione liceale di Lorelai.

“Ne parliamo come se fosse come Lo Hobbit o qualcosa del genere, e non sono sicuro che lo sia ma penso che il modo in cui altre serie hanno affrontato questa questione sia stato semplicemente andando indietro o avanti nel tempo“, ha dichiarato.

Un’idea che farebbe gola ai tanti fan dello show, che siamo certi appoggerebbero in pieno questa iniziativa. C’è solo un ultimo scoglio da superare per Lauren e riguarda la scelta di due personaggi chiave della storia. “Poi c’è il problema di dover ingaggiare la giovane Babette e la più giovane Miss Patty, quindi non lo so“, ha concluso.

Di recente Graham, Patterson e Sean Gunn (interprete di Kirk) hanno dato vita a uno spot di un noto supermercato americano in cui sono tornati a vestire i panni dei personaggi che hanno donato loro fama e successo.