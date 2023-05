News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 5 Maggio 2023

Mare Fuori

Nuovo progetto per Valentina Romani

Valentina Romani non sembra affatto intenzionata a prendersi una pausa. Il 2023 è un anno ricco di progetti e opportunità per l’attrice, nota per il suo ruolo in Mare Fuori. Dopo aver abbandonato lo show al termine della terza stagione, la Romani si è infatti gettata a capofitto nel mondo della tv e del cinema.

Lo scorso gennaio è uscita su Rai Due la terza e ultima stagione de La porta rossa, mentre il prossimo autunno l’interprete farà parte del cast di Noi siamo leggenda sempre sul secondo canale. Intanto Valentina ha avuto modo di fare una capatina al cinema. Da qualche giorno è infatti nelle sale di tutta Italia con Il sol dell’avvenire, nuova fatica del regista Nanni Moretti.

E molto presto la sua voce potrà essere ascoltata nel nuovo film di animazione Disney-Pixar, Elemental. Pensate sia finita qui? Vi sbagliate di grosso! Perché proprio qualche ora fa la Romani ha annunciato sul suo profilo Instagram l’imminente uscita di un nuovo progetto che la porterà oltralpe. L’attrice è infatti tra i protagonisti di Bardot, biopic che racconta la vita della mitologica Brigitte Bardot.

Il film uscirà su France 2, secondo canale della tv di Stato francese, l’8 maggio e prossimamente anche in Italia. Valentina Romani ha condiviso sul suo profilo alcune foto dal set, in cui indossa una voluminosa parrucca bionda. Nel biopic interpreta il ruolo di Peggy, la controfigura dell’attrice.

Ma la conquista della Francia non finisce qui perché, grazie al film di Moretti, Valentina approderà presto anche a Cannes. Intanto, tra un progetto e l’altro, la Romani è tornata sul set per Gerri, una nuova serie Rai. Le riprese stanno avvenendo in questi giorni in diverse città della Puglia.

Un momento magico per l’attrice che ringrazia Mare Fuori e l’enorme successo che questa serie le ha dato per crescere ancora di più professionalmente e umanamente. “Mi piacerebbe misurarmi con una commedia, spero presto“, rivela Valentina all’Ansa quando le viene chiesto di pensare a qualcosa da fare in futuro.