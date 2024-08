News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Agosto 2024

Uno splendido errore

Al via le riprese di Uno splendido errore 2

È stato uno dei successi più grandi targati Netflix dello scorso anno e finalmente sta per tornare. Uno splendido errore, noto con il titolo My Life with the Walter Boys negli Stati Uniti, ha debuttato lo scorso dicembre sulla piattaforma. La serie prende ispirazione dall’omonimo romanzo di Ali Novak del 2014 pubblicato originariamente su Wattpad.

Protagonista di questa storia è Jackie, una brillante studentessa di New York che, a causa di uno sconvolgente lutto familiare, è costretta a trasferirsi in Colorado dalla sua tutrice legale Katherine. Jackie cambierà vita e andrà a vivere con la numerosissima famiglia della donna e di suo marito George.

Qui entrerà immediatamente in contatto con i tanti figli della coppia ma si legherà in particolar modo con due di loro. Uno dei due è Cole, un ex campione di football costretto a ritirarsi a causa di un incidente. Il secondo è Alex, appassionato di libri e decisamente più timido di suo fratello. Entrambi mostrano sin da subito interesse per la nuova arrivata.

Il triangolo tra i Jackie e i fratelli Walter ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo e, a distanza di poche settimane dal debutto, la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione. Sono trascorsi più di 8 mesi da quell’esordio sorprendente e finalmente oggi possiamo darvi la notizia che attendavamo da tempo: Uno splendido errore 2 è in produzione!

Ad annunciarlo è stata proprio la pagina ufficiale di Netflix attraverso un simpatico carosello che mostra nuovamente il cast al gran completo. Nikki Rodriguez, Noah LaLonde e Ashby Gentry sono pronti a tornare a vestire i panni di quei personaggi che hanno loro portato enorme fortuna.

Visto che la produzione è appena iniziata, è assai improbabile che i nuovi episodi saranno disponibili entro la fine dell’anno. È molto più probabile che il teen drama tornerà con la sua seconda stagione nel 2025.