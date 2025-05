Un Posto al Sole è la soap opera italiana più longeva, in onda su Rai 3 dal 1996. Seguire tutte le puntate non è sempre facile, ma fortunatamente esistono diverse modalità per recuperare gli episodi persi e rivedere le scene più emozionanti. In questa guida scoprirai come vedere Un Posto al Sole in streaming completo e dove trovare le repliche.

Dove vedere le repliche di Un Posto al Sole

RaiPlay: la piattaforma ufficiale

Tutte le puntate di Un Posto al Sole sono disponibili gratuitamente su RaiPlay. La piattaforma di streaming della Rai permette di accedere all’intero archivio della soap, comprese le puntate trasmesse recentemente. Basta registrarsi gratuitamente al servizio per avere accesso a tutte le repliche in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

RaiPlay offre anche un comodo servizio di ricerca per trovare velocemente l’episodio che vuoi vedere. Inoltre, è possibile salvare gli episodi tra i preferiti per ritrovarli facilmente.

Diretta streaming su Rai 3

Se preferisci seguire la soap in tempo reale, puoi farlo tramite la diretta streaming di Rai 3 su RaiPlay. Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Guardare la diretta streaming è semplice: basta collegarsi al sito di RaiPlay e cliccare su “Dirette” per seguire l’episodio in contemporanea con la TV.

Come accedere a RaiPlay

RaiPlay è accessibile da diversi dispositivi:

Computer : tramite browser all’indirizzo www.raiplay.it.

: tramite browser all’indirizzo www.raiplay.it. Smartphone e tablet : scaricando l’app gratuita disponibile per iOS e Android.

: scaricando l’app gratuita disponibile per iOS e Android. Smart TV: utilizzando l’app RaiPlay o tramite il canale 201 del digitale terrestre per i televisori compatibili con HbbTV.

Per accedere ai contenuti, è necessario creare un account gratuito o effettuare il login se già registrati. La registrazione è semplice e veloce, e permette di accedere a tutti i programmi Rai senza limiti.

Conclusione sulle repliche di Un posto al sole

Recuperare le puntate di Un Posto al Sole è davvero semplice grazie a RaiPlay, che offre sia lo streaming on demand che la diretta. Che tu voglia rivedere un episodio perso o seguire le vicende dei personaggi in diretta, hai a disposizione una piattaforma gratuita, accessibile da qualsiasi dispositivo e senza limiti di tempo. Ora non hai più scuse per perdere neanche un minuto della storica soap di Rai 3.