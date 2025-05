Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una delle soap opera più longeve e amate al mondo, in onda dal 1987. Ambientata a Los Angeles, la serie racconta le vicende della famiglia Forrester e del loro impero della moda. Ma dove viene realmente girata la soap? Oltre ai set fissi, Beautiful ha utilizzato nel corso degli anni diverse location reali, sia negli Stati Uniti che all’estero.

Le location principali di Beautiful

CBS Television City – Los Angeles, California

La maggior parte delle scene di Beautiful viene girata presso il CBS Television City di Los Angeles, uno storico studio televisivo situato al 7800 di Beverly Boulevard. Qui vengono allestiti i set principali della soap, come la Forrester Creations, la casa dei Forrester e altri luoghi iconici.

Le residenze dei personaggi

Molte delle abitazioni dei personaggi principali sono ispirate a case reali. Ad esempio, la Forrester Mansion, residenza di Eric Forrester, è basata sulla casa dei creatori della serie, William J. e Lee Bell. Anche la casa di Brooke Logan e la villa sulla scogliera di Bill Spencer si ispirano a proprietà reali.

Malibu e le spiagge californiane

Alcune scene in esterni sono state girate sulle spiagge di Malibu, offrendo panorami mozzafiato dell’Oceano Pacifico. Queste location vengono spesso utilizzate per rappresentare momenti romantici o drammatici nella serie.

Le location internazionali di Beautiful

Oltre agli Stati Uniti, Beautiful ha girato episodi speciali in diverse città del mondo, rendendo la soap ancora più affascinante per il pubblico internazionale.

Roma, Italia

Nel 2023, il cast di Beautiful si è recato a Roma per girare sei episodi speciali, celebrando le 9.000 puntate della serie. Le riprese hanno avuto luogo in luoghi iconici come il Colosseo e Piazza di Spagna, offrendo agli spettatori scenari mozzafiato della capitale italiana.

Parigi, Francia

Come ci ricorda Soap Central, nel 2014, per celebrare i 25 anni della messa in onda della serie in Francia, Beautiful ha girato alcune scene a Parigi, con l’inconfondibile sfondo della Torre Eiffel.

Sydney, Australia

La soap ha anche fatto tappa a Sydney, in Australia, dove sono state girate scene memorabili con lo sfondo dell’Opera House e delle spiagge locali.

Conclusione sulle location di Beautiful

Beautiful non è solo una soap opera ambientata a Los Angeles, ma un vero e proprio viaggio attraverso location affascinanti e reali. Dai set storici di CBS Television City alle splendide città europee e australiane, le location scelte contribuiscono a rendere la serie ancora più coinvolgente e realistica per gli spettatori di tutto il mondo.