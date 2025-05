Beautiful (The Bold and the Beautiful) è una delle soap opera più longeve e amate al mondo. In onda dal 1987, la serie continua a essere un punto di riferimento nel daytime televisivo americano (e non solo) con le sue location, le sue trame assurde e i suoi scandali. Ma dopo quasi quattro decenni, in molti si chiedono: quando finirà Beautiful? È davvero arrivata alla fine del suo percorso oppure ha ancora tanto da raccontare?

CBS ha rinnovato Beautiful fino al 2028

La risposta ufficiale è arrivata da poco: Beautiful non finirà presto. Come riportato da TV Insider, CBS ha rinnovato la soap per altre tre stagioni, confermandone la messa in onda fino al 2027-2028. Un segnale chiaro: la rete crede ancora fortemente nel progetto.

Il rinnovo porta Beautiful alla sua 41ª stagione, rendendola una delle soap più longeve nella storia della televisione americana. Una notizia che ha rassicurato milioni di fan preoccupati da possibili voci di chiusura.

Ascolti solidi e successo in streaming

Nonostante l’età, Beautiful continua a registrare ascolti solidi. Secondo PopCulture.com, la soap attira ancora una media di 3,2 milioni di spettatori al giorno negli Stati Uniti, contando sia la visione in diretta che quella in differita su piattaforme digitali.

Anche lo streaming su Paramount+ è cresciuto, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Un dato che testimonia l’interesse del pubblico più giovane e il potenziale della soap anche nel mercato digitale.

Un cast storico e nuove trame in arrivo

Il cuore di Beautiful resta il suo cast storico. Volti come Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) e John McCook (Eric Forrester) sono presenti sin dal primo episodio. La loro presenza garantisce una continuità narrativa, mentre nuovi personaggi e intrecci portano freschezza alla trama.

Gli autori hanno promesso nuove storyline sorprendenti, tra scandali familiari, tradimenti e ritorni inaspettati, elementi che da sempre tengono alta l’attenzione del pubblico.

Quindi, Beautiful sta per finire?

No. Al contrario, Beautiful ha un futuro già scritto almeno fino al 2028. Il suo successo non mostra segni di rallentamento, e con l’investimento costante di CBS e una fanbase ancora attivissima, è probabile che la soap continui ben oltre quella data.

Conclusione

La fine di Beautiful non è vicina: la soap è viva, seguita e in continua evoluzione. Se sei un fan affezionato o un nuovo spettatore curioso, puoi dormire sonni tranquilli: il mondo dei Forrester, Logan e Spencer continuerà a far parte dei pomeriggi televisivi ancora per molti anni.