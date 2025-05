Un Posto al Sole è una delle soap opera italiane più longeve e amate, in onda su Rai 3 dal 1996 e disponibile in streaming su RaiPlay. Ambientata a Napoli, la serie racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, una splendida residenza affacciata sul mare. Ma esiste davvero questo palazzo? In questa guida scopriremo tutta la verità su Palazzo Palladini e la vera location delle riprese.

Palazzo Palladini esiste davvero?

Sì, Palazzo Palladini esiste realmente. Nella realtà si chiama Villa Volpicelli e si trova a Napoli, nel quartiere Posillipo, in via Ferdinando Russo 4. La villa è una dimora storica del XVII secolo, caratterizzata da una torre merlata e una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Questa residenza è diventata famosa in tutta Italia proprio grazie a Un Posto al Sole, che ne utilizza gli esterni come set principale per le vicende della famiglia Palladini.

Secondo quanto riportato da SiViaggia, Villa Volpicelli è uno dei luoghi più iconici di Posillipo, e nonostante sia una proprietà privata, la sua facciata è diventata un simbolo riconoscibile per tutti gli spettatori della soap.

La storia di Villa Volpicelli

Villa Volpicelli risale al XVII secolo ed è una delle residenze storiche più suggestive di Napoli. La struttura ha subito vari restauri nel corso degli anni, ma ha mantenuto intatto il suo fascino originale. La villa è privata e generalmente non accessibile al pubblico, ma è possibile ammirarla dall’esterno percorrendo la strada panoramica di Posillipo.

Le riprese di Un Posto al Sole

Le scene esterne di Un Posto al Sole sono girate presso Villa Volpicelli, mentre gli interni vengono ricreati negli studi Rai di Napoli, situati nel Centro di Produzione Rai di via Marconi. Questo permette di avere un controllo maggiore sulle riprese in studio, ma al contempo di offrire scorci autentici della città partenopea.

È possibile visitare Villa Volpicelli, Palazzo Palladini in Un posto al sole?

Essendo una proprietà privata, Villa Volpicelli non è generalmente aperta al pubblico. Tuttavia, in rare occasioni speciali, è stata resa accessibile per eventi legati alla soap. La sua iconica torre merlata e la terrazza affacciata sul mare restano però visibili dall’esterno.

Conclusione

Palazzo Palladini non è solo una finzione televisiva, ma una splendida realtà che porta il nome di Villa Volpicelli. Grazie a Un Posto al Sole, questa residenza storica è diventata un simbolo di Napoli, rendendo ogni puntata un viaggio tra le meraviglie della città partenopea.