Un posto al sole anticipazioni 8 agosto 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 8 agosto 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 8 agosto 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 8 agosto 2024.

Nella puntata precedente, Roberto trama per screditare l’immagine di Ida in vista dell’imminente processo legato alla vicenda di Tommaso, Magda prenderà una rischiosa iniziativa. Messo sotto pressione dall’appello di Mariella, Guido si troverà a un bivio: accetterà di partire per Palinuro con la famiglia? Ossessionato dalla necessità di sapere cosa pensi Micaela della loro relazione, Samuel riceverà una doccia gelata.

Trama puntata giovedì 8 agosto 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 8 agosto 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, dopo aver visto Ida al Vulcano, Magda comincia a diventare sempre più ingestibile per Roberto. Marina, intanto, inizia a sospettare che l’uomo le nasconda qualcosa. Sempre più chiuso in se stesso, Alberto sta per ricevere una visita inaspettata. Nunzio parte con Diana. Rossella si prepara a trascorre tutto il mese al lavoro. Niko è in partenza con Jimmy per Formentera e Manuela andrà con Filippo e Serena a Maratea. Renato non riesce proprio a nascondere il dispiacere per non essere riuscito a riunire la famiglia ad Agrigento.

La settimana dal 5 al 9 agosto sancirà la fine di questa stagione di Un posto al sole, che poi andrà in pausa per due settimane dal 12 al 23 agosto. Le nuove puntate inizieranno lunedì 26 agosto.

Queste sono le anticipazioni della puntata di giovedì 8 agosto 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

