Stefano D Onofrio | 8 Agosto 2024

House of the Dragon

I fan notano un dettaglio nell’inquadratura finale di House of the Dragon 2 che collegherebbe Rhaenyra a Joffrey

Il particolare in House of the Dragon 2

Il percorso di House of the Dragon 2 è ormai giunto a conclusione. Dopo 8 episodi la seconda stagione del prequel di Game of Thrones saluta i suoi fan ancora una volta. Dovremo ora attendere ben due anni per scoprire come evolverà la storia e assistere, finalmente, alla sanguinolenta “Danza dei Draghi“.

Tutto è ormai pronto per la guerra di successione fratricida che vede da un lato i Neri capitanati da Rhaenyra e dall’altro i Verdi guidati da Aegon (e da Aemond). Oggi cercheremo di non entrare nel merito della questione e di farvi meno spoiler possibili su quanto accaduto nell’ultimo episodio.

Tuttavia il pezzo potrebbe contenere qualche possibile spoiler, perciò se non volete rischiare vi consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo. Parliamo di una delle ultime inquadrature della puntata finale. Mentre tutti gli eserciti si preparano all’imminente battaglia vediamo Rhaenyra a Dragonstone.

L’inquadratura della macchina da presa indugia sulla sovrana in lontananza e, tra quest’ultima e l’obiettivo, si frappone una grata. Secondo i fan dello show questa scelta nel finale di House of the Dragon 2 non è affatto casuale. Ci sarebbe, secondo molti, un legame con Game of Thrones e molto più precisamente con Joffrey Baratheon.

Il richiamo sarebbe infatti a una scena dello show madre in cui il sadico figlio di Cersei racconta a Margaery Tyrell come è morta Rhaenyra. L’uomo rivela infatti che la donna è stata data in pasto da Aegon al suo drago davanti agli occhi impotenti del figlio.

Joffrey mostra poi una cripta in cui sono conservati i resti della regina. Anche in questo caso tra l’obiettivo della macchina da presa e il personaggio c’è una grata. Secondo i fan della serie e del suo prequel ci sarebbe pertanto un collegamento tra le due scene.

In molti si chiedono se la cruenta morte di Rhaenyra descritta da George R.R. Martin sarà ripresa fedelmente anche nelle nuove stagioni. Soltanto il tempo potrà dare una risposta alla nostra curiosità.