Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 8 Agosto 2024

Blake Lively Ryan Reynolds

La rivelazione di Blake Lively

Blake Lively e Ryan Reynolds sono davvero la coppia più romantica di Hollywood. I due attori fanno coppia fissa dall’ottobre del 2011, dopo che si è conosciuta sul set di Lanterna verde. Dopo le nozze la famiglia si è allargata e nel corso degli anni Blake e Ryan hanno avuto ben 4 figli.

In questi giorni Lively e Reynolds sono entrambi al cinema con due progetti diversi. Lei è la protagonista di It Ends With Us, film romantico ispirato all’omonimo romanzo. Lui da qualche settimana sta facendo faville al box office grazie a Deadpool & Wolverine al fianco del collega e amico Hugh Jackman.

Proprio in occasione dell’uscita del suo nuovo film Blake sta rilasciando anche una serie di interviste in cui, tra le altre cose, parla anche della sua storia d’amore. In un incontro con People l’attrice ha rivelato che Ryan fa ogni settimana, da quando stanno insieme, un romantico gesto nei suoi confronti.

“Quando io e mio marito ci siamo messi insieme per la prima volta, lui mi mandava un mazzo di fiori ogni settimana – ha svelato – ma mandava sempre un biglietto che riportava solo una frase su qualcosa che era successo quella settimana. Qualcosa di divertente o di emozionante che uno di noi aveva detto“.

“Era solo una piccola citazione della settimana. Era una cosa così bella e romantica. Ora abbiamo 4.000 biglietti!“, ha continuato Blake Lively. In un’altra intervista è stato poi rivelato che c’è Reynolds dietro la scrittura di una delle scene di It Ends With Us.

“La scena iconica sul tetto, in realtà, l’ha scritta mio marito. Nessuno lo sa, ma ora lo sapete“, ha raccontato Lively. L’attrice ha poi aggiunto che in casa si aiutano spesso a vicenda quando si tratta di lavoro.

“Ci aiutiamo a vicenda. Lui lavora su tutto ciò che faccio io, io lavoro su tutto ciò che fa lui. Quindi le sue vittorie, le sue celebrazioni sono mie e le mie sono sue“, ha aggiunto Blake.