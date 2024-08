Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 7 Agosto 2024

Dominic Fike Hunter Schafer

Hunter Schafer ha rivelato i motivi che hanno portato alla fine della relazione con Dominic Fike

Di recente Hunter Schafer ha condiviso il motivo per cui una sua relazione passata sotto i riflettori è finita.

Oltre un anno dopo la sua rottura con il co-protagonista di Euphoria, Dominic Fike, avvenuta nell’aprile 2023, l’attrice di Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente ha rilasciato i primi commenti al riguardo.

Ospite ad un episodio del podcast Call Her Dadd, l’attrice ha dichiarato che parte dei motivi per cui la storia col suo ex è terminata coincide con l’aver subito un tradimento.

Parte del motivo per cui la relazione è finita è perché sono stata tradita per la prima volta. È parte della mia verità, ma mi ha cambiato profondamente come persona.

Dopo aver scoperto l’infedeltà di Dominic Fike, il primo uomo cis eterosessuale con cui fosse mai uscita, a sua volta alla prima relazione con una donna trans, come da lei sottolineato, Hunter Schafer ha ammesso di aver inizialmente incolpato se stessa.

Ma guardando indietro, Hunter è stata in grado di rendersi conto che in realtà questo aspetto non c’entrava.

L’attrice ha aggiunto di aver iniziato a sospettare di un tradimento prima della loro rottura e per questo di avergli controllato il cellulare, per avere risposte.

Lo sai sempre. […] Perché lo sapevo, sono andata a controllare il telefono, cosa di cui non sono orgogliosa.

Nonostante ciò, dalle parole di Hunter Schafer si evince una rottura serena con Dominic Fike. L’attrice guarda, infatti, con affetto a questa passata relazione:

È stata una delle rotture più tranquille che abbia mai avuto. Entrambi abbiamo riconosciuto “Questo non sta funzionando e non possiamo farlo. Dobbiamo prendere strade separate”. È stato così difficile. Ci amavamo. Lui è una persona davvero speciale.”

Così ha concluso Hunter Schafer.