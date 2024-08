Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 7 Agosto 2024

India Amarteifio e Damian Hardung dal piccolo al grande schermo con il film Into The Deep Blue

Dopo aver guidato due serie TV di grande successo, India Amarteifio e Damian Hardung sono pronti a coinvolgere il loro pubblico e ad estenderlo con un nuovo progetto per il grande schermo.

Divenuti famosi per il ruolo da protagonista ne La Regina Carlotta di Netflix lei e per Maxton Hall di Prime Video lui, i due giovani attori guideranno il film Into The Deep Blue.

Stando alle prime informazioni, che arrivano da Deadline, il primo ad aver riportato la notizia, pare avremo a che fare con una storia romantica, di formazione.

La trama segue Nick e Fiona, migliori amici che si sono conosciuti in terapia di gruppo. I due stanno cercando di rimettere insieme le loro vite dopo aver vissuto una perdita. La sinossi precisamente recita:

L’ultima cosa di cui hanno bisogno è innamorarsi. Quando un weekend di viaggio fa emergere i loro sentimenti sempre più profondi, potrebbero tagliare i ponti tra loro piuttosto che affrontarli.

Damian Hardung, che tornerà in Maxton Hall 2 con il suo James Beaufort, vestirà i panni di Nick, mentre India Amarteifio interpreterà Fiona. Purtroppo al momento non abbiamo altri dettagli per le mani.

Il film sarà diretto da Jonathan Wright e verrà girato nel Regno Unito. A produrre saranno Aletha Shepherd e Jennifer Presser della casa di produzione Shot of Tea.

Siamo entusiasti di riunire un cast così straordinario per questa sceneggiatura eccezionale. È una gioia lavorare con tali talenti, soprattutto quando sappiamo di avere qualcosa di veramente speciale tra le mani. Siamo emozionati di trovare la giusta casa e partner per garantire che questo film ottenga il successo che merita.

Queste le parole della produttrice Aletha Shepherd. La cantante e attrice Sabrina Carpenter era stata precedentemente scelta per recitare nel film Into The Deep Blue, ma ora non è più coinvolta nel progetto.