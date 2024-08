Deadpool & Wolverine, uno degli attori stava per spoilerare il suo cameo nel film

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 8 Agosto 2024

Deadpool & Wolverine

Uno degli attori che ha fatto un cameo in Deadpool & Wolverine stava per spoilerare la sua presenza nel corso di un’intervista

Il racconto di un “cameo” di Deadpool & Wolverine

Uno degli attori che ha fatto un cameo in Deadpool & Wolverine stava, senza volerlo, per spoilerare la sua presenza nel corso di un’intervista. Ricordate quanto accaduto con Tom Holland, che aveva quasi rovinato la sorpresa ai fan di Spider-Man rivelando la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield in No Way Home?

Una cosa molto simile stava per accadere anche per il film con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Vi abbiamo dato un po’ di tempo per capire se è il caso o meno di proseguire con la lettura. Il pezzo contiene ovviamente degli spoiler, perciò se non siete ancora andati al cinema vi consigliamo di fermarvi qui con la lettura.

Tra i tanti personaggi apparsi, a sorpresa, in Deadpool & Wolverine c’è anche X-23, che abbiamo conosciuto nel film Logan nel 2017. A interpretare questo personaggio è stato ancora una volta l’attrice Dafne Keen, che quest’anno abbiamo conosciuto anche in The Acolyte.

E proprio durante il tour promozionale della nuova serie legata all’universo di Star Wars l’attrice ha più volte dovuto glissare alle domande dirette dei giornalisti su un suo possibile cameo nel film del MCU.

“Tutti mi facevano la domanda, al punto che quando gli intervistatori lasciavano la stanza, Manny [Jacinto, ndr] e Charlie [Barnett, ndr] scoppiavano a ridere“, ha raccontato Keen al podcast Phase Zero di ComicBook.

“Cosa faccio? Ogni singolo intervistatore che arriva fa: ‘Allora, Deadpool e Wolverine?’ e io rispondo: ‘No, ma mi piacerebbe’. Poi, a un certo punto, se guardate le interviste, ci è stato sempre più difficile mentire, così Charlie ha iniziato a dire: ‘No, ci sto!’. Quando mi avete fatto quella domanda, ero davvero vicino a dire: ‘Non sono il lupo mannaro’, ma ho pensato che fosse troppo esagerato e non ce l’ho fatta“, ha poi aggiunto.

Il riferimento della Keene alla frase sul lupo mannaro è ad Andrew Garfield. L’attore aveva iniziato a rispondere in questo modo quando i giornalisti continuavano a chiedergli se fosse presente in Spider-Man: No Way Home.

In un’intervista successiva all’uscita del film Garfield ha raccontato che ha parlato di lupo mannaro perché è come se continuasse a giocare a “Lupus in tabula” (un famoso gioco di ruolo) con i giornalisti e dovesse mentire sulla propria identità.