Giovedì 6 febbraio 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quinta puntata della stagione 8 della fiction Un Passo dal Cielo

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Un Passo dal Cielo 8, in onda il 6 febbraio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Il figlio di Huber, Tobia, trova un cadavere vicino ad un torrente. Ben presto i nostri scoprono che proprio il ragazzo, insieme ai suoi amici, potrebbe essere coinvolto nell’omicidio di Alessio, il proprietario di una mongolfiera che portava in quota i turisti.

Manuela e Nathan vivono un momento di crisi dovuto a un segreto che li allontana. Carolina e Vincenzo, cercando di ostacolare il coraggioso progetto di Paolino e Lisa, rischiano di mettere in crisi il loro stesso rapporto.

Anticipazioni sulla quinta puntata di Un Passo dal Cielo 8 del 6 febbraio

Stando alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Un Passo dal Cielo 8, nei due nuovi episodi intitolati Il Sentiero Oltre le Nuvole parte 1 e 2, la sparizione di Michele, un bambino di cinque anni, interrompe il matrimonio di sua madre Rosa e del patrigno Mario.

Il rapitore potrebbe essere Lucio, ex militare, nonché padre biologico del bambino e grande amore di Rosa. L’uomo, presunto morto in Siria anni prima, è riuscito a tornare a casa, intenzionato a riprendersi la sua famiglia.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quinta puntata della fiction con Giusy Buscemi

Dove vedere in streaming la quinta puntata

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Un Passo dal Cielo 8 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le stagioni precedenti e piano piano sarà caricata anche questa.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Un Passo dal Cielo 8 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Attualmente sono disponibili in primi sei episodi.