TUTTO PER MIO FIGLIO fiction: cast, trama, inizio e news

Giuseppe Zeno protagonista della nuova fiction di Rai 1 Tutto per Mio Figlio girata in Campania: news, cast, data di inizio e trama puntate

Tutto per Mio Figlio fiction Rai 1

Non si fermano i lavori per l’allestimento della nuova stagione televisiva 2021/2022. Tra i progetti che si apprestano ad andare in onda prossimamente ci sarà anche Tutto per Mio Figlio, fiction con protagonista Giuseppe Zeno prevista per Rai 1. L’attore partenopeo, negli ultimi anni fra i preferiti dal pubblico italiano, confermerà il proprio talento, che recentemente abbiamo apprezzato in Mina Settembre accanto a Serena Rossi e presto seguiremo in Luce dei Tuoi Occhi con Anna Valle.

Tutto per Mio Figlio è prodotta da Compagnia Leone Cinematografica per Rai Fiction e sarà diretta da Umberto Marino. A riferire dell’inizio dei lavori, nel luglio 2021, ci hanno pensato alcune testate del napoletano e il più informato TV Sorrisi e Canzoni.

Di seguito riportiamo tutte le news sulla produzione, a cominciare dalla trama della fiction, passando per il cast completo, la data di inizio in TV e tanto altro su Tutto per Mio Figlio.

Trama puntate

Non si hanno ancora dettagli intorno alla trama e al numero di puntate previste per la fiction Tutto per Mio Figlio. Per il momento, alcune fonti parlano genericamente di una storia “avvincente” che si svilupperà intorno al protagonista.

Maggiori informazioni potranno emergere soltanto con il prosieguo delle riprese, partite solo alla fine di luglio 2021.

Riprese e location

Tra le primissime indiscrezioni circolate su Tutto per Mio Figlio ci sono le notizie intorno a riprese e location della fiction.

Le registrazioni sono ufficialmente cominciate in Campania il 29 luglio 2021. A riferirlo è stata la redazione del sito d’informazione Vesuvius, che ha scattato le prime foto dal set.

Gli scatti provengono da una delle location più suggestive della nostra Penisola: la Reggia di Caserta. Qui, e nel contiguo Parco Reale, Giuseppe Zeno e la troupe hanno battuto il primo ciak e girato brevi scene.

Le riprese di Tutto per Mio Figlio proseguiranno nelle prossime settimane e presumibilmente fino all’autunno inoltrato, tra la Campania e Roma dove si potrebbero girare alcuni interni. Ma anche in questo caso vi consigliamo di tenervi aggiornati consultando questa scheda con periodicità.

Cast fiction Tutto per Mio Figlio

Circa il cast di Tutto per Mio Figlio sappiamo attualmente soltanto che Giuseppe Zeno, volto celebre della fiction italiana, interpreterà il personaggio principale. Chi sarà al suo fianco?

Nel corso della carriera Zeno è stato affiancato dalle più grandi interpreti del piccolo schermo italiano, da Vanessa Incontrada a Serena Rossi, da Vittoria Puccini ad Anna Valle. Quale sarà la prossima attrice con cui reciterà?

Lo scopriremo solo prossimamente.

Data di inizio

Secondo TV Sorrisi e Canzoni, la data di inizio di Tutto per Mio Figlio sarà indicata dalla prima rete Rai per il 2022.

Questo perché, come abbiamo visto, la macchina produttiva si è messa in moto solo nell’estate 2021 e proseguendo con le riprese fino all’autunno il girato avrà bisogno del tempo necessario per essere assemblato.

Inoltre c’è da dire che sono già tante le fiction calendarizzate durante i palinsesti Rai, e Tutto per Mio Figlio non è attualmente prevista se non per il prossimo anno.

È peraltro presumibile che vedremo la fiction in TV solo nell’ultima parte della stagione, dunque verso la metà del 2022.

CiakGeneration © riproduzione riservata.