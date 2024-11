Il gladiatore 2, Timothée Chalamet sarebbe potuto essere Lucio

Timothée Chalamet, una delle stelle più brillanti di Hollywood, è stato a lungo considerato per il ruolo di Lucio in Il Gladiatore II. Tuttavia, la parte è infine andata a Paul Mescal, celebre per la sua interpretazione nella serie Normal People. Ridley Scott, regista del sequel, ha spiegato come è arrivato a questa decisione dopo aver scoperto il talento di Mescal in modo del tutto casuale.

Chalamet, reduce da un anno intenso con progetti di alto profilo come Dune II e Wonka, sembrava il candidato perfetto per il film di Scott. Secondo il produttore Doug Wick, il nome dell’attore è stato considerato seriamente, anche per il suo appeal al botteghino.

“Ogni studio preferisce avere una star nota,” ha sottolineato Wick. Tuttavia, Paul Mescal, nonostante il suo curriculum più limitato a produzioni indipendenti come Aftersun, ha conquistato il ruolo dopo una straordinaria performance in un revival di Un tram che si chiama Desiderio al West End.

Ridley Scott, durante un’intervista con The Hollywood Reporter, ha raccontato come è stato affascinato dalla recitazione di Paul Mescal in Normal People. “Non era il mio genere, ma ho guardato un episodio, poi un altro, e sono rimasto incollato per otto ore,” ha detto il regista. La profondità e l’emotività della performance dell’attore hanno fatto breccia nel cuore di Scott, convincendolo che fosse l’interprete ideale per Lucio.

Vi aspettavate che Timothée Chalamet fosse stato in considerazione per il ruolo di Lucio ne Il Gladiatore 2, e che sia arrivato così vicino a ottenere il ruolo?

Il film sequel è attualmente nelle sale italiane, e sta facendo la sua corsa al botteghino scontrandosi con Wicked.

Prossimamente invece vedremo Chalamet nei panni di Bob Dylan nel film A Complete Unknown e nel film biografico Marty Supreme, che racconta la storia del campione di ping pong Marty Reisman. Inoltre farà ritorno nei panni di Paul Atreides in Dune 3.