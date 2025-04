Nel primo episodio di The Last of Us 2 si cela un cameo molto particolare che i fan del videogioco adoreranno

Un cameo in The Last of Us 2×01 fa sognare i fan del videogioco

La seconda stagione di The Last of Us è finalmente iniziata e, come da tradizione per l’adattamento HBO, c’è un particolare cameo nel primissimo episodio.

Se da una parte la serie riprende intere sequenze direttamente dal videogioco sviluppato da Naughty Dog, dall’altra trova spazio per esplorare storie inedite e omaggi metanarrativi, alcuni dei quali talmente sottili da passare inosservati.

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sul primo episodio della seconda stagione di The Last of Us.

Un esempio perfetto è il cameo nella première della stagione, un momento che ad alcuni potrebbe sfuggire, ma di grande significato per chi conosce bene il mondo dietro le quinte del gioco. La serie ha voluto rendere omaggio al cuore sonoro dell’esperienza The Last of Us: il compositore argentino Gustavo Santaolalla.

Leggi anche: Perché Ellie è arrabbiata con Joel in The Last of Us 2

Gustavo Santaolalla ha composto la musica di The Last of Us, facendola immediatamente diventare parte dell’identità emotiva del gioco, e successivamente anche della serie.

Durante la festa di Capodanno a Jackson, dove vediamo Ellie e Dina ballare insieme, c’è un momento in cui una band si esibisce in sottofondo. E proprio lì, seduto tranquillo con una chitarra classica tra le mani, fa un cameo Gustavo Santaolalla in persona. Un’apparizione breve e priva di dialogo, ma carica di significato per i fan di The Last of Us che hanno ascoltato le sue note attraversare ogni momento chiave del gioco.

Gustavo Santaolalla

È un cameo che non richiama l’attenzione, non viene annunciato né spiegato: è lì per chi sa cercarlo, un piccolo regalo agli spettatori più attenti e affezionati.

Voi lo avevate notato?