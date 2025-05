The Conjuring 4 Last Rites sta per arrivare al cinema: il film conclusivo della saga si mostra in un primo video teaser dietro le quinte

Il sipario sta per calare sull’universo horror più amato degli ultimi anni: The Conjuring: Last Rites, quarto e ultimo capitolo della saga, ha appena svelato un primo assaggio tramite un teaser dietro le quinte. Il video – che mostra momenti sul set con James Wan, Patrick Wilson e Vera Farmiga – è una celebrazione del viaggio condiviso nel franchise e anticipa il caso più oscuro mai affrontato dagli iconici Ed e Lorraine Warren.

Il film, diretto da Michael Chaves e scritto da David Leslie Johnson-McGoldrick, è atteso nelle sale il 5 settembre 2025, e chiuderà ufficialmente la serie principale iniziata nel 2013. Secondo le prime informazioni, la storia sarà ambientata nel 1986, cinque anni dopo gli eventi di The Conjuring: The Devil Made Me Do It. I Warren, ormai ritirati in seguito ai problemi di salute di Ed, tengono ancora conferenze universitarie, ma un nuovo evento soprannaturale li costringerà a tornare in campo per un’ultima indagine.

Il cuore della trama sarà l’inquietante caso della famiglia Smurl, uno degli episodi più famosi nella carriera reale dei Warren. La famiglia, trasferitasi in una casa a West Pittston, Pennsylvania, ha raccontato di aver vissuto per anni esperienze paranormali intense. La vicenda attirò l’attenzione mediatica negli anni ’80, diventando un caso simbolo del confine tra credenza e scetticismo.

Oltre ai veterani Wilson e Farmiga, il cast include Rebecca Calder e Elliot Cowan nei panni di Janet e Jack Smurl. Ci sono poi Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, Tilly Walker, Peter Wight e Kate Fahy nei ruoli dei membri della famiglia. Mia Tomlinson interpreterà Judy Warren ormai adulta, con Ben Hardy nel ruolo del suo fidanzato Tony. Non mancheranno anche flashback con versioni giovani dei Warren, interpretate da Orion Smith e Madison Lawlor.

Il teaser anticipa un film che promette tensione, emozioni e un addio degno ai protagonisti di una saga che ha ridefinito l’horror moderno. Il primo trailer ufficiale è atteso per giovedì 8 maggio, quindi preparatevi a un ultimo, terrificante viaggio nel mondo dell’occulto.