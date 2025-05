Brie Larson farà il suo ritorno come Captain Marvel in Avengers Doomsday? Secondo i fan un indizio lo confermerebbe

Stando alle ultime indiscrezioni, Brie Larson potrebbe tornare a vestire i panni di Captain Marvel in Avengers Doomsday. Ecco l’indizio che sta facendo sperare tutti i fan.

Brie Larson in Avengers Doomsday?

Il prossimo anno, in tutti i cinema del mondo, arriverà il nuovo attesissimo capitolo che raggrupperà tutti gli eroi Marvel: Avengers Doomsday. Molti personaggi sono stati già annunciati ma Kevin Feige ha promesso che arriveranno altri nomi nel corso del tempo.

Questo lasso temporale potrebbe esser più breve del previsto perché i fan hanno notato un indizio che non hanno potuto di certo ignorare. Tra i tanti assenti non ancora presenti ufficialmente nel cast della pellicola, infatti, troviamo anche Brie Larson.

L’attrice ha recitato nei panni di Captain Marvel nei due film a lei dedicati e anche in altri progetti tra lungometraggi e serie TV. Lei stessa, secondo gli utenti del web, avrebbe anticipato il ritorno in Avengers Doomsday con una frase sui social: “Ora è tempo per un nuovo capitolo. Ne saprete di più giovedì“. Quello che i fan si sono chiesti è se si sta riferendo alla Marvel oppure a un qualcosa di completamente diverso.

La risposta definitiva la sapremo solamente nella giornata di domani, per ora possiamo fare solamente delle congetture. Tuttavia, ad avvalorare questa teoria è anche un altro post dell’account Marvel Guy, il quale afferma che sempre giovedì verrà annunciata la parte 2 di Avengers Doomsday.

Non dobbiamo neanche dirvelo, ma è bene prendere tutto ciò con le pinze perché potrebbero essere entrambe delle notizie che non si riveleranno vere. La cosa certa è che l’hype che si è creato intorno alla questione è davvero alto e vi diamo appuntamento per l’8 maggio 2025 con tutte le news del caso.