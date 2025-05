Sapete che esistono molte regole da seguire se si vuole prendere parte al Met Gala? Ecco l’elenco completo che ne comprende anche alcune davvero bizzarre.

Le regole del Met Gala

Anche quest’anno, presso il Metropolitan Museum of Art di New York si è tenuto il Met Gala. Sono stati tantissime le celebrità che hanno sfilato sul carpet con i loro abiti firmati e a tema con la serata. Ma ciò che non sapete è che tutti loro devono rispettare delle severe e rigide regole se non vogliono essere espulsi per sempre dall’evento.

A riportarne alcune ci ha pensato il sito The Tab e alcune sono davvero bizzarre! Partiamo con quella più scontata, ovvero seguire la tematica scelta con il proprio look. Proseguiamo con la volontà di Anna Wintour di non ammettere cibo che possa sporcare facilmente, così come aglio o prezzemolo per gli odori pesanti.

Una delle regole più particolari del Met Gala è quella che non si può parlare con la Wintour per più di 20 secondi. Essendo molto impegnata, infatti, non può trattenersi troppo a lungo con gli ospiti e deve dedicare del tempo a tutti.

Anche se molti compiono questo gesto, inoltre, non bisognerebbe pubblicare nulla sui social durante l’evento. Il motivo sta nel fatto che un’altra direttiva è quella di interagire con tutte le persone che sono presenti, creando connessioni e interazioni umani. A controllare che ciò avvenga, per tale ragione, ci sono dei membri dello staff sempre allerta.

Per quanto riguarda la disposizione dei posti a sedere, che deve essere seguire alla lettera, sappiamo che i coniugi non possono sedersi l’uno accanto all’altro. Bisogna conoscere nuove persone e non creare dei piccoli gruppi! In ultimo, dalle foto e dai video è evidente che i bambini non sono ammessi al Met Gala.