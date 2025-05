Le parole di Robert Downey Jr

Si scaldano i motori per il debutto della nuova serie Marvel. A giugno arriverà su Disney+ Ironheart, la nuova miniserie legata al MCU incentrata sul personaggio di Riri Williams, di cui abbiamo avuto un’anteprima nel corso di Black Panther: Wakanda Forever.

La geniale studentessa ha ricreato un’armatura potenziata rispetto a quella di Tony Stark. In queste ore Empire ha rilasciato la prima immagine ufficiale dello show, con un’intervista alla protagonista assoluta Dominique Thorne.

Quest’ultima ha raccontato di essere stata raggiunta da Iron Man in persona, Robert Downey Jr, che si è detto entusiasta per la sua opportunità. “Abbiamo parlato subito dopo il ciak, e ha condiviso delle parole molto belle sulla mia avventura – ha raccontato – Mi ha detto quanto fosse emozionato e che anche lui fa il tifo per questo progetto. Ho ricevuto letteralmente due pollici in su. È davvero rassicurante sapere che non stai mettendo in imbarazzo Iron Man“.

Thorne ha però sottolineato che che Riri seguirà un percorso completamente diverso rispetto a quello di Stark per la costruzione dell’armatura. “Lei si butta nella spazzatura, mentre Tony Stark era un miliardario. Quello che è in grado di realizzare è notevole“, ha dichiarato.

Il MCU sta tornando a respirare al botteghino grazie a Thunderbolts*. Il nuovo film, il cui titolo definitivo abbiamo poi scoperto New Avengers, è costato circa 180 milioni di dollari e, dopo il primo weekend nei cinema, ha già superato i 165 milioni di incasso.

Certo, siamo ancora lontani da poter parlare di introiti ma al momento il pubblico e l’effetto passaparola sembra favorire la pellicola. Robert Downey Jr. intanto tornerà presto nel mondo del MCU. Nel 2026 sarà infatti in Avengers: Doomsday dove interpreterà il ruolo del Doctor Doom.