Quali sono i 10 film horror che sono considerati dei capolavori dalla critica e dal pubblico? Ecco una lista che fa per voi se siete fan del genere.

10 capolavori tra i film horror

Nel corso degli anni sono stati rilasciati tantissimi film horror ma solo alcuni di essi hanno raggiunto un livello tale da venire considerati dei capolavori.

Ma quali sono le pellicole che hanno avuto così tanto successo tra pubblico e critica?

Ve lo riveliamo noi con la lista che vi stiamo per proporre.

Cominciamo subito…

Get Out

Capolavori tra i film horror: Get Out

Quasi dal primo momento Get Out è stato considerato un capolavoro per il modo in cui vengono trattati temi sensibili.

All’interno della pellicola, infatti, si parla di razzismo e viene mandato un messaggio senza però sacrificare il brivido che deve dare un film dell’orrore.

Potete vederlo in streaming su Netflix e Mediaset Infinity.

Continua…