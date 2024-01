Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 11 Gennaio 2024

Dopo la puntata serale di giovedì, la soap turca più seguita di Canale 5 riprende la sua consueta programmazione pomeridiana. Ecco allora che cosa succederà nella puntata di venerdì 12 gennaio 2024 stando alle anticipazioni ufficiali riferibili a Terra Amara.

Anticipazioni Terra Amara 12 gennaio 2024

Stando alla trama della puntata del 12 gennaio 2024 di Terra Amara vedremo Fikret esprimere sempre più da vicino i propri dubbi intorno alla costante presenza di Hakan-Mehmet a Villa Yaman o comunque accanto a Zuleyha. Il fatto lo infastidisce perché, come ben sappiamo, Fikret ha cominciato da tempo a manifestare il proprio interesse verso la non-ancora-ufficialmente vedeva di Demir.

Lutfiye, tuttavia, lo redarguisce suggerendogli di occuparsi dei fatti propri e di non mettere bocca nel rapporto – di quale natura esso sia – tra Zuleyha e Hakan. Peccato però che Fikret non abbia alcuna intenzione di seguire i consigli della zia, e quando Zuleyha è nell’aranceto dell’azienda insieme ad Hakan raggiunge i due per accertarsi una volta per tutte di potersi fidare di Hakan.

Mettendolo con le spalle al muro, facendogli una domanda dietro l’altra e ossessionandolo con i suoi dubbi, Fikret ottiene invece il risultato opposto. Zuleyha infatti, tra i due uomini che ormai sono quasi arrivati alle mani, si intromette per respingere Fikret e pregarlo di lasciar stare l’imprenditore che tanto, al momento, Zuleyha crede abbia fatto per lei.

Come proseguiranno le cose, però?

Streaming Terra Amara Mediaset Infinity

Si può seguire la diretta streaming di Terra Amara su Mediaset Infinity, ma anche rivedere la puntata on demand attraverso la stessa piattaforma, sulla quale le puntate sono caricate appena trasmesse. Per consultarle si dovrà accedere al servizio con le proprie credenziali ed essere perciò registrati al sito o all’apposita App ufficiale.