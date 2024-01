Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 16 Gennaio 2024

Terra amara

Ecco anche le anticipazioni alla puntata di Terra Amara che andrà in onda alle 14,05 di mercoledì 17 gennaio 2024. Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio, ma riusciranno a scoprire la verità sulla morte di Fekeli? Cerchiamo di scoprirlo leggendo come andranno le cose…

Anticipazioni Terra Amara 17 gennaio 2024

La trama della puntata del 17 gennaio 2024 di Terra Amara ci dice che Lutfiye e Saniye intraprendono un viaggio verso Isparta con la ferma convinzione che possano scoprire la verità sulla morte di Fekeli.

Infine, le anticipazioni a Terra Amara del 17 gennaio 2024 si concludono svelandoci che nel frattempo Abdulkadir, informato della situazione da Fusun e Sermin, si mette immediatamente sulle tracce delle due donne avviando così una ricerca destinata a svelare i dettagli che circondano la vicenda.

Nella puntata precedente Sermin acquista una costosissima auto americana da Abdulkadir, tenendo però il tutto segreto. Quando però Lutfiye e Saniye la vedono per caso tornare a casa con il nuovo acquisto si insospettiscono e cercano di capire cosa stia succedendo. Invece Lutfiye, sapendo che Zuleyha è partita per Izmir, si preoccupa moto, anche se Saniye cerca di placare il suo animo. Per tranquillizzare le acque, giunta in hotel con Hakan, Zuleyha chiama la villa.

Streaming Terra Amara Mediaset Infinity

Per rivedere la puntata di Terra Amara del 16 gennaio usa Mediaset Infinity, dove ogni episodio della soap Mediaset già trasmesso si può rivedere in streaming on demand.

Per poter accedere a Mediaset Infinity bisogna tuttavia essere registrati e aver compiuto almeno 16 anni. Dopodiché, terminata la messa in onda televisiva dell’episodio che vogliamo rivedere, possiamo cercare la scheda del programma dove troveremo tutti gli episodi della soap.