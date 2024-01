Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 16 Gennaio 2024

Il Paradiso delle Signore

Tullio ed Elvira stanno per incontrare i genitori di lui, e vogliono in tutti i modi colpire positivamente la madre. Continua anche la vicenda di Marcello, che invita il fratellastro a collaborare nei suoi affari. Scopriremo cosa deciderà Matteo? Prosegue poi la trama di Vito, convinto che Maria gli nasconda qualcosa… Questo e tanti altri eventi accadranno nella nuova puntata di Il Paradiso delle Signore prevista mercoledì 17 gennaio 2024.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 17 gennaio 2024

Secondo la trama della puntata di Il Paradiso delle Signore del 17 gennaio 2024, Maria, lacerata dai suoi sentimenti contrastanti, decide di non andare a lavorare e fa preoccupare sia Vito che Matteo. Tullio regala un abito a Elvira per la cena con i suoceri. Leonardo Crespi propone di ospitare la giovane stilista inglese Mary Quant, ma Flora e Matilde hanno reazioni differenti. Nel frattempo, lui ne parla anche con Irene per far colpo su di lei. Intanto invece Marcello informa Matteo che il loro affare è saltato ma forse non tutto è perduto.

