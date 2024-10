Cosa sappiamo sulla terza stagione della fortunata fiction di Canale 5? In molti si chiedono se la stagione 3 di Storia di una famiglia perbene si fa oppure no. Ecco tutte le news a nostra disposizione su quando va in onda, le anticipazioni sulla trama e il cast.

Storia di una famiglia perbene 3 si fa? News

Dopo il successo dei primi due cicli di episodi, i fan si chiedono se Storia di una famiglia perbene 3 stagione si fa o no.

Per ora né gli attori né la casa di produzione si sono espressi in merito. Bisogna aspettare che la rete valuti gli ascolti per capirlo meglio, ma siamo sicuri che se i risultati verranno ritenuti soddisfacenti potremo vedere altre avventure delle famiglie protagoniste.

Queste sono tutte le news a disposizione, ma aggiorneremo il contributo il prima possibile nel caso in cui ne sapremo di più.

Storia di una famiglia perbene 3 quando va in onda

Quando va in onda Storia di una famiglia perbene 3 stagione se si fa? La programmazione non è ancora possibile conoscerla, ma l’orario sarà quello delle 21:30 circa.

Tra la messa in onda del primo e del secondo ciclo di puntate sono passati ben tre anni. Di conseguenza, qualcuno sul web ipotizza che lo stesso lasso di tempo potrebbe trascorrere anche tra il secondo e il terzo.

Sarà davvero così? Lo scopriremo solo una volta che arriverà l’annuncio in base al quale sarà chiarò che la terza stagione di Storia di una famiglia perbene si fa.

Storia di una famiglia perbene 3 trama

Di cosa parla Storia di una famiglia perbene 3 stagione se si fa? Sicuramente la trama riprenderà da dove le vicende delle famiglie De Santis e Straziota si sono interrotte in precedenza.

Al centro troveremo ancora una lotta tra le due e la storia d’amore tra Maria e Michele, interpretati rispettivamente da Federica Torchetti e Carmine Buschini. Cosa ci attenderà prossimamente? Per adesso le anticipazioni non rivelano molto e per tale ragione non possiamo fare altro che aspettare.

Per adesso possiamo andare a scoprire quali membri del cast, già visti in precedenza, potrebbero tornare anche nella terza stagione.

Cast, attori e personaggi

Passiamo, ora, al cast che potrebbe tornare sul set di Storia di una famiglia perbene 3 stagione, se si fa. Chi sono gli attori e i personaggi che riappariranno in un’eventuale terza stagione della fiction di Canale 5? Qui di seguito una lista degli interpreti principali:

Giuseppe Zeno è Antonio De Santis

Simona Cavallari è Teresa De Santis

Vanni Bramati è Don Nicola Straziota

Carmine Buschini è Michele Straziota

Federica Torchetti (qui la nostra intervista) è Maria De Santis

Alessio Gallo è Carlo Straziota

Crescenza Guarnieri è Tinuccia

Elena Cantarone è Antonietta De Santis

Sonia Aquino è Angelica Straziota

Molto probabilmente sarà possibile vedere anche delle new entry nella stagione 3 di Storia di una famiglia perbene. Ad oggi, non abbiamo alcuna informazione in merito e vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Storia di una famiglia perbene puntate e streaming

Dove possiamo vedere l’ eventuale stagione 3 di Storia di una famiglia perbene nel caso in cui ci si perdesse la diretta su Canale 5? L’unico metodo possibile è quello di collegarsi alla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Il servizio, che come sappiamo è del tutto gratuito, vi permette di accedere al vasto catalogo di film e fiction prodotte in questi anni. Tra questi, per esempio, potrete godervi anche I Fratelli Corsaro, la cui seconda stagione potrebbe arrivare molto presto.

Qualcuno potrebbe anche chiedersi quante sono le puntate della terza stagione di Storia di una famiglia perbene. La risposta è che, al momento, non possiamo ancora saperlo. Gli episodi però potrebbero essere 4 in totale.