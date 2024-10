La serie TV con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia è andata in onda su Canale 5 e ora tutti si stanno facendo chiedendo le stagione 2 de I Fratelli Corsaro si farà. Continuate a leggere per tutte le news su trama, uscita e cast.

I Fratelli Corsaro 2 stagione si farà? News

Per il momento non ci sono news al riguardo perché Mediaset non ha espresso alcuna decisione. Ecco perché non sappiamo se la stagione 2 de I Fratelli Corsaro si farà o no.

Per capire se la seconda stagione si fa dovremo attendere un po’ di tempo, con la speranza con la speranza che ‘i piani alti’ diano il via libera.

I Fratelli Corsaro 2 stagione uscita

Quando va in onda la stagione 2 de I Fratelli Corsaro? Siccome Mediaset non ha ancora confermato la produzione delle nuove puntate, al momento, non possiamo dare una risposta certa sulla programmazione. Si pensa, nel migliore dei casi, alla fine del 2025.

Anche se non sappiamo quando esce la seconda stagione, però, abbiamo qualche informazione in merito alla trama dei prossimi eventuali episodi. Qui di seguito tutte le anticipazioni in merito.

I Fratelli Corsaro 2 stagione trama

Di cosa parla la stagione 2 de I Fratelli Corsaro se si farà? Stando alle poche anticipazioni che abbiamo a disposizione, la trama delle eventuali puntate potrebbe incentrarsi sui libri che ancora non sono stati trasposti:

Una famiglia diabolica

L’uomo sbagliato

La tana del serial killer

Memorie di un delitto

Delitto di Natale a Palermo (racconto)

(racconto) L’intruso

La lama dell’assassino

L’ultimo presagio

Per il momento, tuttavia, rimane un mistero il futuro della fiction di Canale 5. Per tale motivo non ci resta che passare a vedere chi sono i fratelli Corsaro residenti a Palermo.

Cast, attori e personaggi

La stagione 2 de I Fratelli Corsaro, se si farà, potrebbe aggiungere al cast delle new entry. Ancora non sappiamo però quali attori potrebbero venire inseriti in futuro, di conseguenza non ci resta che tentare di capire quali personaggi potrebbero tornare. Hanno fatto parte della prima stagione:

Beppe Fiorello è Fabrizio Corsaro

Paolo Briguglia è Roberto Corsaro

Roberta Rigano è Giulia Orlando

Lorena Cacciatore è Valeria

Enrica Pintore è Monica Corsaro

Katia Greco è Maria Librizzi

Vittorio Magazzù è Pippo Nocera

Anita Zagaria è Antonia Corsaro

Maurizio Marchetti è don Luigi Trovato

Francesco Foti è Fisichella

Massimo De Lorenzo è Gaetano

Le riprese, se la seconda stagione de I Fratelli Corsaro si fa, dovrebbero avere ancora luogo a Palermo.

I Fratelli Corsaro puntate e streaming

Dove vedere la fiction I Fratelli Corsaro e la seconda stagione, se si farà, in streaming? La risposta è molto semplice perché, andando in onda su Canale 5, l’unica piattaforma disponibile risulta essere Mediaset Infinity.

Il servizio, come noto, è del tutto gratuito e per accedervi basta inserire una password e una mail valide. A questo punto potrete usufruire di tutti i programmi e di tutte le fiction al suo interno.

Ma quante puntate sono? Facendo una veloce ipotesi il numero potrebbe aggirarsi intorno alle 4 puntate.